«الدون» أفضل صفقة في «البريميرليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غادر مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ 11 عاماً، وبالتحديد عام 2009، فإنه ترك وراءه ذكريات طيبة، واعترافاً بالنجومية التي حققها مع النادي العريق على امتداد 6 أعوام، حيث أحرز معه 3 بطولات دوري، وسجل 84 هدفاً في 196 مباراة، ولهذا اختارته شبكة سكاي سبورتس ليكون أفضل صفقة في تاريخ «البريميرليج»، متقدماً على الفرنسيين تيري هنري الذي لعب لأرسنال، وإيريك كانتونا الذي لعب لمانشستر يونايتد، واحتلا المركزين الثاني والثالث في الاختيار.

واكتملت قائمة «توب 5» للصفقات الأفضل في تاريخ «البريميرليج»، بالإنجليزي فرانك لامبارد لاعب تشيلسي السابق، والدولي الأيرلندي السابق روي كين أسطورة مانشستر يونايتد.

وغادر «الدون» أولد ترافورد إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009، مقابل 96 مليون يورو، وكان رقماً قياسياً وقتها، وواصل كتابة أسطورته مع «الميرنجي» حتى 2018، وانتقل بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي.

وإذا كان رونالدو حصل على لقب أفضل صفقة في «البريميرليج»، فإنه لم يحصل على لقب أفضل لاعب في تاريخ المسابقة التي سميت بهذا الاسم موسم 1992 -1993، وتحديداً 20 فبراير 1992، وإنما حصل عليه تيري هنري في استفتاء أجرته صحيفة «ديلي ميل» في أبريل الماضي.