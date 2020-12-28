جروس يبدأ مهمة إنقاذ شالكه بـ«أنباء سارة»

دوسلدورف (د ب أ)

أجرى شالكه الألماني، أول مران له تحت قيادة المدرب الجديد كريستيان جروس، الذي يتولى مهمة إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الثانية، في ظل سلسلة نتائج مخيبة للآمال في «البوندسليجا».

وشهد المران عودة المهاجم كارك أوث والحارس فريدريك رونو من الإصابة، وهو ما شكل أنباءً سارة لشالكه الذي يتأهب لاستئناف مشواره في الدوري بمواجهة هيرتا برلين يوم السبت المقبل.

ولم يحقق شالكه أي انتصار، خلال 29 مباراة متتالية في الدوري الألماني، حيث كان آخر انتصار له في المسابقة، على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ 2 - 1 في 17 يناير الماضي، وأصبح على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي السلبي المسجل باسم تسمانيا برلين الذي أخفق في تحقيق أي انتصار طوال 31 مباراة متتالية في موسم 1965 - 1966.