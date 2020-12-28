«الانتخابات» تعتمد فوز القرقاوي برئاسة اتحاد السلة بالتزكية

علي معالي (دبي)

اعتمدت لجنة الانتخابات، برئاسة محمد صالح آل علي، فوز اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، برئاسة مجلس إدارة اتحاد السلة بـ «التزكية»، للدورة الجديدة 2020-2024، واعتماد قائمته أيضاً، وفقاً للنظام الرئاسي الجديد.

جاء ذلك، خلال الجمعية العمومية التي عقدت، مساء أمس، في دبي، بحضور محمد الكعبي ممثل الهيئة العامة للرياضة، وممثلي الأندية، ولم يستغرق الاجتماع أكثر من 15 دقيقة.

ووقع اختيار رئيس الاتحاد الفائز بـ «التزكية»، على 8 أعضاء في تشكيل المجلس، هم: عبد اللطيف الفردان «الشارقة»، ومحمد عبدالله الحاج «الوصل» وسالم المطوع «خورفكان»، وعلي حسن حاجي «البطائح»، وحمدان سعيد «الجزيرة» وميثاء مصبح «الشارقة للمرأة»، ومنصور الهاشمي «العين»، وفريد القيواني «النصر»، وفي الاحتياطي، علي حسين الحمادي «بني ياس»، ومحمد عبد الحميد إبراهيم «الوحدة».