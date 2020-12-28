إنجاز 90% من تطوير وصيانة أندية الشارقة

الشارقة (وام)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة ضمن خطتها التنموية الملبية لاحتياجات المجالس البلدية 90 % من عمليات تطوير وصيانة أندية الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بهدف رفع كفاءة الأندية من حيث جاهزية المباني وتهيئة المرافق المختلفة، وبما يتواكب مع الدعم المستمر لها.

وأوضح المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الأعمال التطويرية تمثلت في أعمال الصيانة، بالإضافة إلى تطوير وحدات أبراج الإنارة في الملاعب الرئيسة في 9 أندية هي الشارقة والحمرية والذيد ومليحة والمدام وكلباء وخورفكان ودبا الحصن الرياضي الثقافي، إلى جانب إنارة ملاعب خارجية بنادي الشارقة للفروسية.

ولفت إلى أن هذه الأعمال تعتبر ذات أهمية كبيرة في الأندية، ومن شأنها الارتقاء بالبنى التحتية والاستمرار في تطويرها بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية، والدخول في مختلف المنافسات والبطولات، مشيراً إلى حرص الدائرة على متابعة كل ما يتعلق بأعمال الإنشاءات والصيانة والتطوير في أندية الإمارة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي لتأهيل مباني وخدمات الأندية والبنى التحتية، بما يرقى بها إلى مستوى التميز والكفاءة العالية.