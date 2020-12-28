«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز كأس الكاتا في الأردن

الشارقة (وام)

حصد لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في الكاراتيه كأس المركز الأول في بطولة الأردن للكاتا التي أُقيمت افتراضياً بمشاركة 46 نادياً من 11 دولة، وبواقع 186 لاعباً ولاعبة، وحقق النادي أربع ميداليات ذهبية وست فضيات وخمس برونزيات في إنجاز جديد للنادي، وهو الثاني له في الموسم الحالي بعد الفوز بكأس بطولة الجراند بريكس «جورجيا 2020».

وأحرز الميداليات الذهبية إياد عبد الحميد شحات «فئة الأشبال» وفريق كاتا بنين «فئة 12 - 13 سنة» الذي يضم إيوان عبد الحميد ومحمد محمود وإياد أبو شامة وفريق كاتا بنات «فئة 12 - 13» ممثلاً باللاعبات جنا أنس وجوري أسامة ومريم عيسى. كما فاز فريق كاتا بنات «فئة 14 - 15 سنة» بـ«الذهبية»، ممثلاً باللاعبات لندا سامر وسندس علاء رجب وريان الباز.

وفاز بالميداليات الفضية مالك محمود «فئة 6 - 7 سنوات»، وبدر رستم «فئة 16 - 17 سنة»، والناصر صلاح الدين في «الفئة المفتوحة»، وجنا صلاح الدين في «فئة 10 - 11 سنة»، وآية صلاح الدين «فئة 16 - 17 سنة»، وسيلفي فيفيان في «فئة السيدات»، بينما أحرز الميداليات البرونزية كل من محمد محمود، وجنا مطر وجنا أنس، وإيوان عبد الحميد شحات وملك عبدالرؤوف.