3 انتصارات لجودلفين في 3 دول

دبي (الاتحاد)

نجحت خيول جودلفين في فرض كلمتها العليا، من خلال ثلاثة انتصارات في ثلاثة بلدان مختلفة، بدأتها «كومنيكيت» بإشراف هنري بانتال، وقيادة مايكل بارزلونا في سباق بري دو ماسيف ارموريسين الفرنسي لمسافة 1310 أمتار، أمس، بمضمار دوفيل الرملي.

وقاتلت ابنة الفحل «دباوي» البالغة من العمر ثلاث سنوات بضراوة، قبل أن تتفوق بفارق 1.75 طول عن «بوتي» بقيادة ستفان باسكويه، فيما جاء في المركز الثالث «كنج فولد»، بقيادة اورلين لوماتريه، وقطعت البطلة المسافة في 1:17:86 دقيقة.

وخطف الجواد «ديزرت ستورم» بإشراف كاتسويشي نيشورا، وقيادة كوتا فيجوكا، لقب جالاكسي ستيكس لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، الذي أقيم بمضمار هانشن الياباني بمشاركة 16 خيلاً.

ولم يكن الطريق سهلاً للجواد البالغ من العمر 6 سنوات، بعد أن واجه منافسة شرسة من وصيفه «سمارت داندي» بقيادة هيديكي ميوكي ليتفوق بفارق عنق، فيما جاء في المركز الثالث «سمارت سيت لافي» بقيادة جنكي ماريوياما.

الجدير بالذكر أن الفوز الذي حققه ابن «ستورمنج هوم» كان الرابع في مسيرته من إجمالي 16 مشاركة، جمع خلالها مكاسب مالية بلغت 770.583 دولاراً.

وحصد المهر «أتون» بإشراف ايون هارتي، وقيادة توماس ميجيا، ثمار جهده، ليتعادل في المركز الأول مع غريمه «لورد بارنا» بقيادة دانييل سينتينو، في سباق اوبشنال كليمنج ستيكس لمسافة 1600 متر، والذي أقيم بمضمار تامبا باي العشبي بأميركا.

وجاء السباق سجالاً بين الثنائي بعد أن انفردا بالصدارة، قبل أن يتم اللجوء لجهاز الفوتو فينش، وأظهرت النتيجة التعادل المثير، فيما ذهب المركز الثالث بفارق 2.75 طول للجواد «مو هوك» بقيادة أنطونيو أي جالاردو.