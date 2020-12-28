لجنة الصم تطلق «روزنامة» الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية، وعبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الصم، وبحضور حمد هزاع الدرمكي نائب الرئيس، ومصبح سعيد النيادي مساعد رئيس اللجنة، والأعضاء إسماعيل الحمادي وعبدالعزيز آل رحمة، بالإضافة إلى مترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني.

ناقش الاجتماع الروزنامة الخاصة بأنشطة وبرامج الموسم الرياضي 2020 - 2021، وبرنامج الأنشطة على الصعيدين المحلي والدولي خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل الظروف القائمة حالياً التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مع ضرورة اتباع التدابير الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

واطلع الأعضاء على كيفية استعدادات اللاعبين للمشاركات القادمة على الصعيدين المحلي والدولي، وتمّ التأكيد على ضرورة تكثيف التدريبات لرفع مستوى اللاعبين، مع اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط اللازمة، سواء من اللاعبين أو المدربين، أو الطواقم الإدارية والفنية، ومن العاملين في المنشآت الرياضية، كما وضع الاجتماع الخطط المدروسة والبرامج اللازمة للفترة القادمة.

وتوجه عبدالله خليل أهلي بالشكر لكل من ساهم خلال الفترة الماضية في إنجاح خطط وبرامج اللجنة، والجهود الكبيرة المبذولة من قبل قيادتنا الرشيدة ودورها الريادي في كافة المجالات، وبشكل خاص واهتمامها المميز بأصحاب الهمم ومنهم الرياضيون الأبطال في رياضة الصم، وعلى تقديمها كل التسهيلات والاحتياجات اللازمة لهم، مما ساهم، وما زال يساهم في تطوير قدرات أبطالنا، وهذا ما سمح لهم بالمنافسة في أهم المحافل الدولية، كما أطلع رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم المجتمعين على استعدادات اللاعبين وعلى الروزنامة الخاصة بالمسابقات على الصعيدين المحلي والدولي.