دبي (الاتحاد)
هنأ نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمناسبة تتويج القارب (كي أتش كي 54) بطلاً لسباق النسخة الرابعة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم أغلى بطولات موسم قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي ينظمها النادي في الموسم الرياضي البحري 2020 - 2021، وأشاد أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بفوز القارب كي أتش كي 54 بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط.
كما تقدم بالتهنئة أيضاً إلى طاقم القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عُمان الشقيقة، بقيادة النوخذة حميد سالم البحري، وكذلك طاقم القارب الذهب 65 لمالكه أحمد إبراهيم الغملاسي، بقيادة النوخذة جمعة الجنيبي، ولجميع من شارك في إنجاح سباق كأس آل مكتوم وسباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الحالي.
وقال ابن مسحار: إن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سعيد بالنجاح الكبير الذي حققه الحدث وحققته سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، خاصة أن السباق أقيم هذه المرة وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا (كوفيد - 19)، حيث أقر النادي العديد من التعديلات الجديدة من أجل سلامة المشاركين، وأدهشتنا سرعة الاستجابة والمشاركة الكبيرة من محبي هذه الرياضة في الدولة وأيضاً الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، لتأخذ هذه البطولة قصب السبق في أن تكون من أوائل الأحداث التي جمعت الأشقاء في مسرح تنافس رياضي تراثي كبير.
اختتم، مشيراً إلى أن بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي حملت طابعاً خليجياً، تعد مسكاً لختام فعاليات متنوعة ومستمرة نفذها النادي في عام 2020 والذي شارف على الانتهاء، مشيداً بجهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وجميع اللجان العاملة في النادي، وجمهور النادي من المتسابقين ومحبي الرياضات البحرية، الذين كان لهم دور واضح في إنجاح الفعاليات، مثمناً كذلك جهود شركاء النادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.