«‬دبي ‬البحري» ‬يشيد بنجاح سباق آل مكتوم للتجديف

دبي‎ (الاتحاد)

هنأ ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬الشيخ ‬خالد ‬بن ‬حمد ‬آل ‬خليفة، ‬النائب ‬الأول ‬لرئيس ‬المجلس ‬الأعلى ‬للشباب ‬والرياضة، ‬رئيس ‬اللجنة ‬الأولمبية ‬البحرينية، بمناسبة ‬تتويج ‬القارب (‬كي ‬أتش ‬كي ‬54) ‬بطلاً ‬لسباق ‬النسخة ‬الرابعة ‬والعشرين ‬من ‬سباق ‬كأس ‬آل ‬مكتوم ‬أغلى ‬بطولات ‬موسم ‬قوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬30 ‬قدماً، ‬التي ‬ينظمها ‬النادي ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬البحري ‬2020 - 2021، وأشاد ‬أحمد ‬سعيد ‬بن ‬مسحار، ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، بفوز القارب ‬كي ‬أتش ‬كي ‬54 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬أحمد ‬ناصر ‬البوسميط.

كما‎ ‬تقدم ‬بالتهنئة ‬أيضاً ‬إلى ‬طاقم ‬القارب ‬عمان ‬44 ‬التابع ‬لوزارة ‬الثقافة ‬والشباب ‬والرياضة ‬في ‬سلطنة ‬عُمان ‬الشقيقة، ‬بقيادة ‬النوخذة ‬حميد ‬سالم ‬البحري، ‬وكذلك ‬طاقم ‬القارب ‬الذهب ‬65 ‬لمالكه ‬أحمد ‬إبراهيم ‬الغملاسي، ‬بقيادة ‬النوخذة ‬جمعة ‬الجنيبي، ‬ولجميع ‬من ‬شارك ‬في ‬إنجاح ‬سباق ‬كأس ‬آل ‬مكتوم ‬وسباقات ‬بطولة ‬دبي ‬لقوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬30 ‬قدماً ‬في ‬الموسم ‬الحالي.

وقال‎ ا‬بن ‬مسحار: ‬إن ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬سعيد ‬بالنجاح ‬الكبير ‬الذي ‬حققه ‬الحدث ‬وحققته ‬سباقات ‬بطولة ‬دبي ‬لقوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬30 ‬قدماً، ‬خاصة أن ‬السباق ‬أقيم ‬هذه ‬المرة ‬وسط ‬ظروف ‬استثنائية ‬فرضتها ‬جائحة ‬كورونا ‬(كوفيد - ‬19)، ‬حيث ‬أقر ‬النادي ‬العديد ‬من ‬التعديلات ‬الجديدة ‬من ‬أجل ‬سلامة ‬المشاركين، ‬وأدهشتنا ‬سرعة ‬الاستجابة ‬والمشاركة ‬الكبيرة ‬من ‬محبي ‬هذه ‬الرياضة ‬في ‬الدولة ‬وأيضاً ‬الأشقاء ‬من ‬دول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي، ‬لتأخذ ‬هذه ‬البطولة ‬قصب ‬السبق ‬في ‬أن ‬تكون ‬من ‬أوائل ‬الأحداث ‬التي ‬جمعت ‬الأشقاء ‬في ‬مسرح ‬تنافس ‬رياضي ‬تراثي ‬كبير.

اختتم‎، مشيراً ‬إلى ‬أن ‬بطولة ‬كأس ‬آل ‬مكتوم ‬لقوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬30 ‬قدماً، ‬والتي ‬حملت ‬طابعاً ‬خليجياً، ‬تعد ‬مسكاً ‬لختام ‬فعاليات ‬متنوعة ‬ومستمرة ‬نفذها ‬النادي ‬في ‬عام ‬2020 ‬والذي ‬شارف ‬على ‬الانتهاء، ‬مشيداً ‬بجهود ‬أعضاء ‬مجلس ‬الإدارة ‬والإدارة ‬التنفيذية، ‬وجميع ‬اللجان ‬العاملة ‬في ‬النادي، ‬وجمهور ‬النادي ‬من ‬المتسابقين ‬ومحبي ‬الرياضات ‬البحرية، ‬الذين ‬كان ‬لهم ‬دور ‬واضح ‬في ‬إنجاح ‬الفعاليات، ‬مثمناً ‬كذلك ‬جهود ‬شركاء ‬النادي ‬من ‬الدوائر ‬الحكومية ‬والمؤسسات ‬الوطنية.