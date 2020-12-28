«إعلامية» الرياضة الجامعية تناقش خطة العمل

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الإعلامية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية اجتماعها الأول بتقنية الزوم برئاسة الدكتورة إيمان عبدالله قطب رئيسة اللجنة، وعضوية محمد حاج أحمد من الجزائر، ود. عماد عودة من العراق، وطالب البلوشي من عُمان، وعبد السلام شلبيك من ليبيا، وحضره من الأمانة العامة للاتحاد حمدي خليل مدير العلاقات الدولية، وعلي الدرادرة المنسق العام للاتحاد، واتخذت اللجنة عدة توصيات من شأنها تطوير الجانب الإعلامي وتوصيل أهدافه، وإبراز نشاطه لأكبر عدد ممكن من المهتمين بالرياضة الجامعية والطلاب والطالبات الممارسين لها.

وأوصت اللجنة بالتأكيد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من «فيس بوك» و«تويتر» و«إنستغرام» لتغطية نشاطات الاتحاد العربي وضرورة تحفيز طلبة الجامعات، من خلال إطلاق مسابقات لتحفيزهم وتشكيل لجان تحكيمية لأفضل صورة أو بحث أو خبر صحفي من أعمال الطلبة، كما أكدت اللجنة ضرورة وجود مندوبين إعلاميين في الاتحادات الرياضية الجامعية في الدول الأعضاء أو منسق إعلامي لسهولة الاتصال مع اللجنة وتزويدها بالنشاطات التي يقيمها الاتحاد الوطني. وأوصت اللجنة كذلك بأهمية التركيز على تنظيم بطولات في الألعاب الفردية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الاتحادات الرياضية العربية

كما أوصت اللجنة بأهمية إيجاد منصة إلكترونية خاصة للجنة، وأكدت اللجنة ضرورة العمل على إيجاد مراسلين صحفيين من الطلبة وتأهيلهم، وذلك بعقد دورات خاصة لهم عبر التقنية المرئية، والعمل مع إدارة الاتحاد على إمكانية استحداث دبلوم في الإعلام، واستحداث جوائز في المجال الصحفي مثل أفضل صورة رياضية أفضل تغطية صحفية لبطولات الاتحاد، كما أكدت اللجنة أهمية إيجاد سفراء رياضين في الاتحاد العربي من الطلبة والطالبات، بحيث يكونون من أصحاب الإنجارات على المستويات كافة، وذلك للمساهمة في نشر الرياضة الجامعية العربية.