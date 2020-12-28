40 لاعباً من 8 أندية في بطولة القوس السهم

دبي (الاتحاد)

نظم القوس والسهم البطولة التنشيطية الثانية للقوس والسهم في نادي دبي لأصحاب الهمم، وحققت نجاحاً لافتاً، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من 8 أندية، وهي: الشارقة، الحمرية، الشارقة للسيدات، المدام، دبي أرشرز ودبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة للمعاقين ونادي العين للفروسية والرماية.

حضر المنافسات الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، وصلاح الفلاسي نائب الرئيس، وحسن المرزوعي الأمين العام، وسالم المناعي رئيس اللجنة الفنية، وعبدالله خوري رئيس لجنة التسويق والاستثمار.

وأسفرت منافسات فئة القوس الأولمبي للسيدات 70 متراً، عن حصول عائشة جاسم من نادي الشارقة للسيدات على الميدالية الذهبية، ولامبريني من دبي أرشرز على الفضية، ومها عب الرحيم من نادي الشارقة للسيدات على البرونزية.

وفي القوس المركب للرجال 50 متراً، حصد محمد عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية «الذهبية»، وسالم ناجي من دبي أرشرز «الفضية»، وأيوب قاسم من نادي دبي لأصحاب الهمم «البرونزية».

وفي فئة أصحاب الهمم 50 متراً رجال، نال غلام خورشيد من نادي دبي لأصحاب الهمم «الذهبية»، وحصل عبدالرحمن بالخوس من النادي نفسه على «الفضية»، وحبيب عبدالمجيد من نادي الثقة للمعاقين على «البرونزية».

أما في فئة القوس الأولمبي 70 متراً رجال، فنال علي عتيق الكتبي من نادي المدام الميدالية «الذهبية»، ومهدي موسى من نادي الشارقة «الفضية»، ونال عبيد حسين من النادي نفسه «البرونزية».

وفي فئة الشباب تحت 20 عاماً، نال أسامة عبدالواحد من نادي الشارقة الذهبية، وحقق محمد سعيد الكتبي من نادي المدام الميدالية الفضية، ومحمد السركال من نادي الشارقة المركز الثالث.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، أن استمرارية نشاط اللعبة هذا الموسم كان أولوية لدى الاتحاد الذي يسعى بناءً على استراتيجيته لمواصلة تطوير ونشر ورفع مستويات الممارسين وعناصر اللعبة كافة، ما جعلهم يستغلون فترة توقف النشاطات بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد لإقامة ورش عمل ودورات لمختلف عناصر اللعبة، إلى جانب عودة النشاط الذي يأتي تدريجياً من خلال هذه البطولات التي نسعى فيها لمشاركة أكبر قدر ممكن من اللاعبين والأندية لتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة.