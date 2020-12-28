منغوليا تفوز بلقب «آسيوية جامعات الشطرنج»

العين (الاتحاد)

افتتح هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، منافسات بطولة آسيا للجامعات، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الآسيوية، تحت إشراف الاتحاد القاري عبر «الإنترنت»، من خلال موقع تشيس دوت كوم بمشاركة 36 لاعبة من 11 دولة في بطولة السيدات، بينما يشارك في بطولة الرجال 48 لاعباً من 12 دولة هي إندونيسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان ولبنان وماليزيا ومنغوليا وسلطنة عُمان وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند وإيران.

وأقيمت البطولة وفقاً للنظام السويسري من 9 جولات، حيث يمثل كل جامعة 4 لاعبين ولاعبة يتنافسون فيما بينهم وفقاً للنظام الفردي، ويتم احتساب مجموع نتائج أفضل ثلاثة لاعبين لتحديد الترتيب العام للفرق، بينما يتوج الفائز الأول بلقب الفردي.

وحققت لاعبة منغوليا خولان إنكسايخان 7.5 نقطة من 9 جولات لتفوز بالميدالية الذهبية في البطولة الفردية، وتقود فريقها للفوز بذهبية بطولة الفرق بمجموع 20 نقطة، بينما حصلت إندونيسيا على الميدالية الفضية بمجموع 18 نقطة، فيما نالت إيران الميدالية البرونزية برصيد 16 نقطة.

وفازت لاعبة إندونيسيا نور أبيداه شانتي 19 سنة بالميدالية الفضية في الترتيب العام للفردي برصيد 7 نقاط، بعد تطبيق أنظمة كسر التعادل مع شريكتها بنفس رصيد النقاط لاعبة منغوليا نوميندالاي تومورباتار 18 عاماً التي فازت بالميدالية البرونزية.