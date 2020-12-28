مؤتمر دبي الدولي.. حديث العالم

رضا سليم (دبي)

تحول مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز «دبي جلوب سوكر»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي مساء أمس الأول، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، وحمل هذا العام شعار «كرة القدم في القمة»، إلى ختام رياضي مميز لعام 2020، جمع النجوم في دبي، وهي الاحتفالية الكروية الأولى من نوعها على الإطلاق في العالم التي تقام بطريقة الحضور المباشر للمتحدثين والمكرمين منذ جائحة كوفيد- 19.

واحتفى «برج خليفة» بمؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز «دبي جلوب سوكر»، من خلال عرض شعار مجلس دبي الرياضي والجائزة وصور عدد من الفائزين في فئات الجائزة على واجهته الأمامية التي تمثل أكبر شاشة عرض في العالم، فكانت لقطات جميلة توثق الحدث، وتتيح لمشاهدي البرج في مختلف مناطق دبي مشاهدة هذه اللقطات والاستمتاع بلقطات من الحدث الذي تم بث فعالياته عبر القنوات التلفزيونية في معظم دول العالم.

تابع الحدث الملايين عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة جوائز «دبي جلوب سوكر»، وتتويج الفائزين بجوائز القرن والأفضل لعام 2020 على مستوى اللاعبين والأندية والمدربين والنجوم.

تزامن الحدث مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تحمل اسم أجمل شتاء في العالم، والتي تهدف إلى التعريف بروعة فصل الشتاء في دولة الإمارات، وتشجيع السياحة الداخلية، وكذلك استقطاب السياح من مختلف دول العالم.

برج خليفة يحتفي بنجوم «جلوب سوكر»

ونقل سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي تحيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس إلى العاملين في تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وجائزة «دبي جلوب سوكر» على نجاح الحدث، وكسب التحدي في تنظيم أول مؤتمر وحفل جوائز رياضية عالمي بالحضور المباشر ومشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وكبار نجوم رياضة كرة القدم الذين حضروا من مختلف دول العالم للتحدث في المؤتمر، مشيداً بنجاح حفل الجوائز، سواء من المكرمين أو من النجوم الآخرين في شتى الرياضات الحريصين على الاستمتاع بحضور الحدث واللقاء مع زملائهم وأصدقائهم ونجومهم المفضلين.

وقال حارب: «وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم المؤتمر والحفل في هذا الوقت وبنظام الحضور المباشر تأكيداً لريادة دولة الإمارات في تحقيق الإنجازات، وتقديم نموذج يحتذى للعالم في مواجهة التحديات وإسعاد أفراد المجتمع، ووفر سموه كل سبل النجاح للحدث الأول من نوعه منذ ظهور جائحة كوفيد 19، وقاد معالي مطر الطاير جهود المجلس لتنظيم الحدث على النحو الأمثل، الذي يؤكد مكانة وريادة دبي ويترجم توجيهات ودعم القيادة الرشيدة لعودة الحياة في جميع المجالات، ومن بينها القطاع الرياضي».

أضاف: «حقق المؤتمر النجاح المنشود وجمع أكبر النجوم وأهم صنّاع القرار على منصة واحدة في مشهد لم يحدث حتى قبل جائحة كوفيد19، من حيث نوعية اللاعبين المشاركين ووجودهم معاً على منصة واحدة».

وتابع: «سعادتنا كبيرة بمشاهدة ردود الأفعال الإيجابية الكبيرة والعديدة من المشاركين، سواء كانوا من المتحدثين والمكرمين، أو من الحضور الذين جاء بعضهم من خارج الدولة لقضاء إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة في دبي، وحضور فعاليات المؤتمر والحفل، فكان من بين الحضور نجوم كرة القدم السابقين: الويلزي إيان راش نجم ليفربول السابق الذي جاء خصيصاً لحضور الحدث، والهولندي سيدورف، والفرنسي مايكل سيلفستر والحارس الإيطالي السابق والتر زينجا، وكذلك الملاكم البريطاني الشهير أمير خان، وغيرهم الكثير من نجوم الرياضات الأخرى الذين عبّروا عن سعادتهم بوجودهم في دبي، والاستمتاع بحضور الحدث ولقاء بقية اللاعبين، كما أكد الحارس كاسياس والضيوف أن استضافة الحدث في هذا الوقت تحديداً، وبطريقة الحضور المباشر وبجوار برج خليفة يؤكد أن دبي نجحت في تقديم نموذج للعالم في كيفية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية».