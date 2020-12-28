الوصل يتساءل: أين نموذج مركز التحكيم الرياضي؟

دبي (الاتحاد)

أصدرت شركة الوصل لكرة القدم بياناً، رداً على عدم وصول شكواهم، إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، حول أحداث مباراة بني ياس في كأس رئيس الدولة، والتي حصل خلالها فابيو دي ليما على بطاقة حمراء، وأكدت فيه أن «الإمبراطور» يحتفظ بحقه القانوني، لكنه أثار تساؤل، قائلاً: إن طلب الاحتكام مُعد ومؤسس بالشكل القانوني السليم، وفضلنا التريث، حتى وصول الرد إلينا على الكتب المرسلة للاتحاد ولجانه المختصة، والمتضمنة من حيث النتيجة، رغبتنا بإنصاف النادي ولاعبه ومعاقبة المخطئ، فالغاية لم تكن لدينا يوماً التقاضي أو الظهور بمظهر المنتصر، وإنما ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف عبر الاتحاد واللجان المختصة قانوناً لما فيه المصلحة العامة.

وأضاف: تنص المادة 26 من القواعد الإجرائية للمركز، والمتعلقة بطلب التحكيم وإخطاره ومواعيده، على أن يقدم طلب التحكيم على النموذج المُعد لذلك بالجهاز الإداري للمركز مستوفياً الشروط، لكن لوحظ عدم إدراج النموذج المشار إليه في لائحة القواعد الإجرائية كملحق للائحة، كما فوجئنا بعد البحث والتدقيق عدم وجود «موقع إلكتروني» للمركز حتى تاريخه، وهو ما أعاق الحصول على نسخة من النموذج.

وختم البيان: تتساءل شركة الوصل لكرة القدم، عن آلية الحصول على النموذج، في حال رغبة أي جهة للاحتكام أمامه بصفته صاحب الاختصاص الولائي، دون غيره بالفصل وتسوية جميع المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة.