معسكر الجو جيتسو الشتوي يستقطب المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل المعسكر الشتوي للجو جيتسو الذي يقام في الفترة من 13 ديسمبر الجاري – 7 يناير 2021 بجو جيتسو أرينا، استقطاب المزيد من الطلبة واللاعبين الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 12- 18 عاماً.

ويشكل المعسكر ملاذاً رائعاً وهادفاً للطلبة والشباب لتنمية مهاراتهم وموهبتهم في رياضة الجو جيتسو وغيرها من الألعاب، والتدرب ضمن أجواء احترافية تحت إشراف مدربين معتمدين وأكفاء، والاستفادة من أحدث المرافق التدريبية المتاحة.

ويتضمن المعسكر الذي يمتد لنحو 4 أسابيع عدداً كبيراً من الأنشطة الترفيهية والرياضية، ويقام المعسكر تحت إشراف مدربي الجو جيتسو المعتمدين لدى الاتحاد، بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للاستثمار، بينما يوفر برنامج أوسس التطوعي الدعم اللوجستي، ويتابع سير الحصص لتقديم مختلف أشكال الدعم للرياضيين والفريق الفني، والمساهمة في ضمان نجاح المعسكر.

ويمثل المعسكر تجربة جديدة ومميزة للعديد من المشاركين، ويقول سيف التميمي 13 عاماً إنه لم يتصور أن تكون العطلة بهذا القدر من الفائدة، فمن خلال نحو 8 ساعات نقضيها يومياً في المعسكر بصحبة العديد من الأنشطة والفعاليات، فإننا نجد أنه لا مكان للملل والرتابة. ساعدنا المعسكر الشتوي في التعرف عن قرب على رياضة الجو جيتسو الفريدة بل والتفكير جدياً في احتراف هذه الرياضة.

من جانبه، أكد علي سعيد الصيعري والد اللاعب خليفة الصيعري 14 عاماً أن نجله وبعد أن قضى عدّة أعوام في التدرب على رياضات أخرى، صرف اهتمامه بشكل كبير نحو الجو جيتسو التي تعرف عليها بشكل جلي خلال المعسكر. وفسر الصيعري هذا التحول في مسيرة ابنه بأن الجو جيتسو تزوّد لاعبيها بالعديد من المكاسب المعنوية والبدنية كالشجاعة والثقة بالنفس والانضباط والصبر والتحمل.

وانسجاماً مع البروتوكول الطبي المعتمد لدى الاتحاد، وفي إطار الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضماناً لسلامة وصحة اللاعبين، أبرز جميع المشاركين نتائج فحوص كوفيد-19 سلبية أجريت في فترة زمنية تقل عن 48 ساعة.

ولضمان استقطاب أوسع شريحة ممكنة من اللاعبين، أتاح الاتحاد للاعبين فرصة التسجيل للمشاركة في المعسكر لأسبوع واحد أو أسبوعين، أو الاشتراك في أسابيعه الأربعة.