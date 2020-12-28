«الثالث» يحرم الظفرة من بطي والغافري

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يحرم الإيقاف بالإنذار الثالث فريق الظفرة من جهود سلطان الغافري وخالد بطي، عندما يواجه بني ياس يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 12» لدوري الخليج العربي، بينما تحوم شكوك حول إمكانية الدفع بعمران الجساسي وخالد الدرمكي وسلطان السويدي، الذين ما زالوا يخضعون للعلاج والتأهيل من الإصابة. ويستعد «الفارس» على ملعبه، حيث حرص الجهاز الفني على تحضير عدد من اللاعبين البدلاء، لتعويض النقص في الفريق، بجانب علاج الأخطاء الدفاعية التي صاحبت لقاء النصر الأخير، خاصة أن مواجهة «السماوي» تكتسب أهمية كبيرة، خاصة أن المسابقة تتوقف بعدها لمدة أسبوعين، ويسعى خلالها الظفرة للخروج بنقطة على الأقل خارج ملعبه.