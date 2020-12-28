«الشعفار جميرا» للدراجات يستعد للبطولات

دبي (الاتحاد)

يعقد فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية للهواه مؤتمراً صحفياً مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن رعاية مجموعة بن شعفار القابضة للفريق بقيمة 500 ألف درهم خلال العام المقبل، في أولى الخطوات العملية، التي يقوم بها الفريق من أجل الاستعداد الجيد للمشاركة في بطولات الدولة المحلية التي ينظمها اتحاد الدراجات.

وأكد أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي ومؤسس الفريق، أن الهدف مشاركة الفريق هو نشر ثقافة اللعبة واتساع قاعدة المشاركة في البطولات، مؤكداً فتح المجال أمام اللاعبين الهواة المواطنين للمشاركة مع الفريق والتدريب اليومي معهم، وأشار إلى أن رعاية مجموعة ابن شعفار القابضة للفريق هي أولى الخطوات، التي سيقوم بها الفريق في انتظار الإعلان عن المزيد من المفاجآت الخاصة بالفريق.

سبق لفريق الشعفار جميرا للدراجات المشاركة في سباقات محلية بتنظيم اتحاد الدراجات، ويستعد الآن لزيادة المشاركات ودعم الفريق بعدد من الدراجين، استعداداً للمشاركات المقبلة.