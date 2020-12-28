دوري الدرجة الأولى: البطائح.. «البدر الأقوى»!

معتصم عبدالله (دبي)

هبط مؤشر الأداء التهديفي لمباريات دوري الدرجة الأولى، إلى الحد الأدنى، بتسجيل 12 هدفاً في الجولة السادسة «الفقيرة»، لتكون أقل معدل تسجيل في الدوري، خلال الموسم الحالي 2020- 2021، بعدما شهدت الجولة الماضية نسبة قياسية بتسجيل 25 هدفاً، مقارنة بـ 17 هدفاً «الجولة الأولى»، و19 هدفاً «الجولة الثانية»، 13 هدفاً «الجولة الثالثة»، و16 هدفاً «الجولة الرابعة».

وأكمل البطائح الذي نجح في تعزيز صدارته للدوري للجولة الثانية على التوالي، «بدر» أهدافه، بالوصول إلى «الهدف 14»، ليعتلي قمة الأقوى هجوماً «بالتساوي مع دبا الحصن»، بتفوقه على مضيفه مصفوت 2-1، معززاً صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة، في الوقت الذي طرق فيه دبا الحصن «أبواب القمة»، بارتقائه إلى المركز الثالث وله 11 نقطة، بفوزه على العروبة 3-1، وهو ذات رصيد الإمارات الذي فقد بدوره نقطتين بالتعادل مع الحمرية 1-1.

وأعاد المدرب سليمان حسن «النواخذة» إلى الطريق الصحيح، بالفوز على مسافي 2-0، في مباراته الأولى مع الفريق، خلفاً للمصري طارق السيد، فيما احتفل العربي بالفوز الأول في الدوري أمام مضيفه التعاون 1-0.

ورأى بدر طبيب مدرب دبا الحصن ومصفوت السابق، أن الجولة السادسة خدمت فريق دبا الحصن بشكل خاص، وهو بالتأكيد خدم نفسه قبل أن تخدمه النتائج، ليصعد للمركز الثالث، وقال: «بجانب الحصن مثل فوز دبا الفجيرة الأول تحت قيادة سليمان حسن، بداية إيجابية للمدرب الجديد الذي نجح في تحقيق الأهم بالفوز في أول مباراة، ليكمل مسيرته في أجواء إيجابية».

ولفت إلى أن أداء فريق الإمارات يترك العديد من علامات الاستفهام، وأضاف: الواقع يؤكد أن الفرق التي تصل إلى مراحل متقدمة، في كأس رئيس الدولة، من ممثلي دوري الأولى، دائماً ما تتراجع على مستوى الدوري بسبب غياب البدائل الجاهزة، وصعوبة المداورة، في ظل محدودية اللاعبين المميزين، وبالتالي يبدو التأثير سلبياً، وما ينطبق على الإمارات ينطبق أيضاً على العروبة الذي لا يسير في الطريق الصحيح».

وأشاد طبيب بنتائج المتصدر، وأوضح «البطائح يمضي بصورة جيدة، تحت قيادة العبيدي، بتحقيقه الانتصار الرابع على التوالي، وفي المقابل فأن التعادل أمام الإمارات، يعد نتيجة جيدة لفريق الحمرية»، وذكر أن مصفوت وفي ظل الدعم الجيد من الإدارة تنقصه النتائج الجيدة، مضيفاً أن فوز العربي على التعاون مكسب كبير، ويعكس ارتفاع مستوى الفريق وتطور الأداء بشكل عام»، معيداً التأكيد على أن المنافسة على الصعود ستكون مفتوحة.



%75 من الأهداف في «النصف الثاني»

مثلت أهداف الشوط الثاني «كلمة السر»، في حسم مباريات الجولة السادسة لدوري الأولى، وباستثناء مواجهة الإمارات والحمرية، والتي انتهت بالتعادل 1-1، بعد أن افتتح سليم بركة التسجيل للضيوف في الدقيقة 39، وأدرك البرازيلي دييجو التعادل في الدقيقة 44، شهدت المباريات الأربع المتبقية في الجولة الأهداف الحاسمة في الشوط الثاني.

وجاءت 75% من أهداف الجولة في «النصف الثاني» برصيد 9 أهداف من أصل 12 هدفاً، بعدما حول البطائح تأخره أمام مسافي بهدف إلى فوز 2-1، بفضل ثنائية ويندرسون «81»، والبديل جاسم النقبي «89»، واحتفل العربي بفوزه الأول، بهدف فينيكيوس سيلفا في الدقيقة 57، وجاءت ثلاثة من أصل 4 أهداف في مباراة دبا الحصن والعروبة التي انتهت بتفوق الأول 3-1 في الشوط الثاني، فيما قادت ثنائية أحمد الظنحاني في الدقيقة 64، وبرونو إدواردو في الدقيقة 87» دبا الفجيرة إلى الفوز على مضيفه مسافي 2-0.

أهداف الشوط الثاني

فينيكيوس، العربي «الدقيقة 87»

سيد عواج، دبا الحصن «الدقيقة 52»

إبراهيم مصطفى، دبا الحصن «الدقيقة 81»

رودريجو سوزا، العروبة «الدقيقة 55»

ياسين سيراندي، مصفوت «الدقيقة 67»

ويندرسون كوستا البطائح «الدقيقة 81»

جاسم النقبي البطائح «الدقيقة 89»

أحمد الظنحاني، دبا الفجيرة «الدقيقة 64»

برونو إدواردو، دبا الفجيرة «الدقيقة 87»