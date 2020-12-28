جاسم النقبي.. «6 نجوم»

دبي (الاتحاد)

منح هدف «البديل» جاسم النقبي لاعب الوسط، فريق البطائح 3 نقاط ثمينة أمام مصفوت عزز بها صدارته لدوري الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، وأسهم النقبي بشكل فعال في تحول التأخر بهدف ياسين سيراندي في الدقيقة 67، إلى فوز 2-1، بعدما أدرك البرازيلي ويندرسون التعادل في الدقيقة 81، ليسجل جاسم النقبي هدف «الحسم» في الدقيقة 89.

وعزز النقبي بفضل هدف الفوز أمام مصفوت رصيده الشخصي إلى 6 أهداف، في صدارة قائمة هدافي فريقه البطائح، علاوة على احتلاله مركز الوصافة في الترتيب العام، بفارق هدفين خلف البرازيلي دييجو فارياس مهاجم «صقور الإمارات»، ليكون الاسم التهديفي الأبرز في قائمة المواطنين بدوري الأولى.

وحافظ النقبي «27 عاماً»، والذي يخوض موسمه الأول مع البطائح، بعد انتقاله مطلع الموسم الحالي، قادماً من العروبة، على نجاعته الهجومية، بالتسجيل في ثالث مباراة على التوالي، بعد مباراتي التعاون 2-1، بدخوله بديلاً في الشوط الثاني، ومسافي 3-1.

وافتتح لاعب وسط البطائح سجله التهديفي في دوري الأول بإحرازه «ثنائية» في مباراة الجولة الأولى أمام الحمرية، قاد بهما فريقه للفوز 2-1، ليعود ويسجل هدفه الثالث أمام الإمارات 2-3، مقابل صيامه عن التسجيل في مباراة واحدة أمام دبا الحصن 3-2.