سليمان حسن.. «ربان النواخذة»

دبي (الاتحاد)

وضع سليمان حسن المدرب المواطن لدبا الفجيرة بصمته سريعاً، بعدما قاد فريقه إلى إيقاف سلسلة النتائج السلبية، في الجولات الأربع الماضية، وتحقيق الفوز الثاني في الدوري، على حساب مسافي 2-0، ضمن الجولة السادسة، وهو الفوز الأول لـ «النواخذة» منذ انتصاره في الجولة الأولى أمام العروبة 2-0، قبل تعثره بالتعادل في مباراتين أمام الحمرية 1-1، ودبا الحصن 2-2، والخسارة في مباراتين أمام الإمارات 0-2 والتعاون 3-4.

ويُحسب لسليمان حسن المدرب صاحب الخبرات الجيدة في دوري الهواة، بقيادته لمصفوت والحصن والحمرية، قبل التدريب الحالي لـ«النواخذة»، نجاحه في إعادة ترتيب أوراق فريقه سريعاً، وتحقيق انتصار مهم أمام منافس عنيد، انتزع ثلاثة انتصارات، مقابل الخسارة في مباراة أمام البطائح «المتصدر» في الجولة الماضية، قبل أن يخسر أيضاً أمام «النواخذة».

ويدين دبا الفجيرة بفوزه على مضيفه مسافي، والذي صعد بترتيب الفريق إلى المركز الخامس برصيد 8 نقاط، لهدفي الثنائي أحمد الظنحاني في الدقيقة 64، والبرازيلي برونو إدواردو في الدقيقة 87، وهي المباراة الثانية فقط التي ينجح فيها «النواخذة» في المحافظة على نظافة شباكه بالدوري، بعد الأولى أمام العروبة 2-0.