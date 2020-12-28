30 مليون يورو خسائر لايبزج

لايبزج (د ب أ)

قال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، إن النادي يتوقع خسائر في الدخل بقيمة 30 مليون يورو «5. 36 مليون دولار» بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يفوق بكثير الخسائر التي كانت متوقعة في البداية.

وكان لايبزج يتوقع في البداية أن تتراجع عائداته بقيمة 20 مليون يورو، وقال مينتزلاف في مقابلة لبوابة «شبورت بوتسر» نشرت أمس: إن النادي لا يواجه خطراً وشيكاً نظراً لأن المباريات التي يواصل الفريق خوضها تأتي بعائدات أخرى.

وقال مينتزلاف: نفتقد 30 مليون يورو من الدخل، لكننا نجحنا في تفادي إنهاء عمل أي فرد لدينا.

وأضاف: طالما أن الكرة تلعب، وتصلنا عائدات البث التليفزيوني، ستستمر الأمور، وذلك رغم الخلفية القاتمة المتمثلة في خلو الاستادات من جماهيرنا، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً علينا على المدى الطويل.