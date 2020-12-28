فيدرر.. «القرار الصادم»!

ملبورن (أ ف ب)

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، أمس، أن المصنف أول عالمياً سابقاً السويسري روجيه فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، لمواصلة تعافيه من جراحتين في الركبة.

وكان فيدرر «39 عاماً» توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ فبراير الماضي، وتحديداً منذ خسارته نصف نهائي البطولة الأسترالية أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لكنه استأنف التدريبات مؤخراً، وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من فبراير المقبل.

وشارك فيدرر في بطولة أستراليا 21 مرة متتالية، وتحديداً منذ عام 2000، وتوج باللقب ست مرات، آخرها عام ،2018 وخسر النهائي مرة واحدة عام 2009، وخرج من دور الأربعة 8 مرات، ومن الدور الرابع 3 مرات ومثلها من الدور الثالث، وأصاب قرار انسحاب فيدرر منظمي البطولة بالصدمة.

وقال مدير البطولة كريج تيلي: «في النهاية، لم يكن لدى روجيه الوقت للاستعداد لمشقة إحدى البطولات الأربع الكبرى، وهو يشعر بخيبة أمل كبيرة، لأنه لن يستطيع القدوم إلى ملبورن في عام 2021».

وأضاف «نتمنى له كل التوفيق في استعداداته للعودة إلى اللعب في وقت لاحق من العام، ونتطلع إلى رؤيته في ملبورن في عام 2022».

وخضع فيدرر لعملية جراحية في ركبته اليمنى في فبراير أتبعها بأخرى في يونيو، ما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رافايل نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى «20»، بعد تتويجه بطلاً لرولان جاروس الفرنسية للمرة الثالثة عشرة.

وبعد أن دخل فيروس كورونا المستجد على الخط، وأدى الى تعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة ويمبلدون المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه.

وسيركز فيدرر الآن على استعداده لبقية موسم 2021، وتحديداً أولمبياد طوكيو، حيث يمني النفس بالتتويج بأول ميدالية ذهبية في منافسات الفردي.

وقال وكيل أعماله توني جودسيك في بيان: لقد أحرز تقدماً قوياً في الشهرين الماضيين بركبته ولياقته البدنية.

وأضاف: سأبدأ مناقشات الأسبوع القادم مع الدورات التي تبدأ في أواخر فبراير، ثم أبدأ في وضع جدول زمني لبقية العام.

وسيكون غياب فيدرر الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ40 في الثامن من أغسطس المقبل، مؤثراً في بطولة أستراليا المفتوحة المتوج بلقبها ست مرات، على الرغم من وجود العديد من اللاعبين البارزين في مقدمتهم المصنفين في المركز الأول ديوكوفيتش، والأسترالية آشلي بارتي.

ومرة أخرى، ستحاول الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز التي ستحتفل الصيف المقبل على غرار فيدرر بعيد ميلادها الأربعين، وتحديداً في 26 سبتمبر، أي بعد أسبوعين من نهائي بطولة فلاشينج ميدوز، الوصول الى الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والاحتراف والمسجل باسم الأسترالية مارجاريت كورت «24 لقباً».

لكن سجلها في البطولات الكبرى خلال الأعوام الأخيرة لا يدعو إلى التفاؤل، إذ يعودها لقبها الأخير في «الجراند سلام» الى أستراليا 2017، حين توّجت بطلة وهي حامل بمولودتها الأولى.