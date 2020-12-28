رودولفو يشيد بروح بيراميدز

القاهرة (د ب أ)

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز المصري، أن الفوز على سيراميكا كليوباترا 1- صفر، أمس الأول في الدوري المصري، كان مهماً للغاية، خاصة أنه أول انتصار للفريق في المسابقة، وجاء على حساب فريق قوي يملك مجموعة مميزة من النجوم في مختلف المراكز، كما أن موقفه جيد في المسابقة بتحقيق انتصارين.

وقال: بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وكنا الأفضل في كل شيء، ولكن مع الوقت تراجع الأداء بسبب الضغط العصبي، والخوف من ضياع الانتصار، بعد تسجيل هدف التقدم عن طريق علي جبر. وشدد على أن بيراميدز أتيحت له العدد من الفرص السهلة، وضاعت بسبب الضغط الشديد، والتعجل في تحقيق الفوز.

وأضاف أن العمل لا يتوقف داخل النادي، والفريق يعمل بصورة يومية على تصحيح الأخطاء التي يعاني منها، وأهمها عدم تسجيل الفرص السهلة، وهو ما عانى منه بيراميدز خلال المباريات الأربع الأولى، ومع مرور الوقت يتحسن الأداء، والفريق يظهر بشكله المعتاد والمأمول.

وأوضح أن أهم شيء سعيد به هو الروح والعزيمة والمجهود داخل الملعب المبذول من جميع اللاعبين، خاصة أنه يسعى للأفضل دائماً، ويعمل مع الفريق بصورة جادة يومياً للظهور بأفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن أهم مشكلة تواجه الفريق، متمثلة في غياب عدد كبير من العناصر عن فترة الإعداد لظروف مختلفة، ومع توالي المباريات مستقبلاً سيظهر الوجه الأفضل لبيراميدز، موضحاً أن الأهم حالياً هو الفوز والانتصار.