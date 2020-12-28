الدوري البرتغالي: سبورتنج يفلت من الفخ

لشبونة (د ب أ)

عزز سبورتنج لشبونة صدارته ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2-1 على مضيفه بيلينينسيش، في المرحلة الحادية عشر.

وأسفرت نتائج بقية المباريات، عن فوز ناسيونال ماديرا 2-صفر على ضيفه تونديلا، وجل فيسنتي على مضيفه فاماليكاو 1- صفر، فيما تعادل فارينزي 1-1 مع ضيفه باكوس دي فيريرا.

وارتفع رصيد سبورتنج لشبونة، الذي حقق فوزه التاسع مقابل تعادلين، خلال 11 مباراة خاضها في البطولة هذا الموسم، إلى 29 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد بيلينينسيش عند 11 نقطة في المركز العاشر.

افتتح تياجو توماس التسجيل لسبورتنج لشبونة مبكراً في الدقيقة الخامسة، لكن سرعان ما تعادل بيلينينسيش عبر لاعبه ميجيل كاردوزو في الدقيقة 14، لم يهنأ بيلينينسيش بتعادله كثيراً، بعدما سجل جواو ماريو الهدف الثاني لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 24 من ضربة جزاء، فيما أنهى بيلينينسيش المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه توماس ريبيرو في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني.

ووضع ناسيونال ماديرا حداً لنتائجه المخيبة بالمسابقة، بعدما حقق فوزاً ثميناً 2- صفر على ضيفه تونديلا، وارتفع رصيد ناسيونال ماديرا، الذي خسر مبارياته الثلاث السابقة في البطولة، إلى 13 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد تونديلا عند تسع نقاط في المركز السابع عشر.

وافتتح روبن ميكائيل فريتاس التسجيل لناسيونال ماديرا في الثواني الأولى، قبل أن تتضاعف معاناة تونديلا الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه البرازيلي روبيرتو ماشادو في الدقيقة 27، واستغل ناسيونال ماديرا النقص العددي في منافسه، بعدما أضاف الكولومبي برايان رياسكوس الهدف الثاني في الدقيقة 68، فيما أنهى تونديلا المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد الجزائري خاسف نوفل محمد في الدقائق الأخيرة.