كليبرز.. الخسارة المذلة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

ألحق دالاس مافريكس خسارة تاريخية بمضيفه لوس أنجلوس كليبرز، عندما تغلب عليه 124-73 أمس الأول، حاسماً الشوط الأول في مصلحته بفارق 50 نقطة للمرة الأولى في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

تأثر كليبرز كثيراً بغياب نجمه كواهي لينارد بسبب إصابة في «الفك» تعرض لها الجمعة، بعد اصطدام غير مقصودة مع زميله الإسباني سيرج إيباكا وتمت معالجته على إثرها بثماني غرز. واستسلم كليبرز بسرعة رهيبة أمام اللعب السريع للضيوف الذين ضربوا بقوة منذ البداية، فحسموا الربعين الأول والثاني في مصلحتهم بفارق كبير 36-13 و41-14 لينهوا الشوط الأول بفارق 50 نقطة «77-27».

واستيقظ أصحاب الأرض نسبياً في الربع الثالث بتسجيلهم 10 نقاط متتالية، ووقفوا نداً أمام ضيوفهم، فكسبوه بفارق ثلاث نقاط فقط «30-27»، سرعان ما عوّضها مافريكس في الربع الأخير بكسبه بفارق 4 نقاط «20-16»، لينهي المباراة في مصلحته بفارق 51 نقطة «127-73».

ويدين مافريكس بفوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين أمام فينيكس صنز والقطب الآخر لمدينة لوس أنجلوس، ليكرز حامل اللقب، إلى عملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 24 نقطة، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الـ«تريبل دابل» مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وأسهم كل من جوش ريتشاردسون وتيم هارداواي أيضاً في فوز مافريكس، حيث سجل الأول 21 نقطة، وأضاف الثاني 18 نقطة.

وقال هارداواي: إن مافريكس لم يدرك مدى الفارق الذي تقدم به في الشوط الأول، حتى وصل اللاعبون إلى غرفة الملابس.

وقال المدرب ريك كارلايل: «إن مفتاح مافريكس للمضي قدماً هو الحفاظ على القوة التي أظهرها اللاعبون في الشوط الأول.

وقدّم لاعبو كليبرز، أحد المرشحين للفوز باللقب، أداءً مخيباً، وتعرضوا للخسارة الأولى هذا الموسم، بعد بداية قوية حققوا خلالها انتصارين خارج القواعد على ليكرز ودنفر ناجتس.

وكان بول جورج أفضل المسجلين في صفوف كليبرز برصيد 15 نقطة، وأضاف ايباكا 13 نقطة مع تسع متابعات.

وعلق أسطورة كرة السلة الأميركية السابق إرفينج «ماجيك» جونسون على فارق الـ50 نقطة في الشوط الأول، وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري، قائلاً في تغريدة على تويتر: «لم أر في حياتي مثل هذا الفارق في تاريخ الدوري وكليبرز يلعب على أرضه».