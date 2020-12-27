دبي (الاتحاد)
توج القارب كي اتش كي 54 لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بقيادة النوخذة أحمد البوسميط بطلاً لسباق النسخة الرابعة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.
وحقق السباق الكبير والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عصر أمس الأول في قناة دبي المائية قبالة محمية دبي للحياة الفطرية بالقرب من الجداف نجاحاً كبيراً بمشاركة 20 قارباً على متنها ما يصل إلى 180 فرداً، رسمت لوحة جميلة وفريدة زينها الحضور اللافت للأشقاء من مملكة البحرين وسلطنة عمان.
حصل على المركز الثاني القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بقيادة النوخذة حميد البحري، فيما حل القارب الذهب 65 لمالكه أحمد إبراهيم الغملاسي بقيادة النوخذة جمعة الجنيبي في المركز الثالث.
وقدمت النسخة الرابعة والعشرين من أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً بطلاً جديداً بحصول قارب مملكة البحرين الشقيقة على المركز الأول للمرة الأولى في تاريخ الحدث الذي تأسس عام 1998 وحقق شهرة وانتشاراً واسعاً جذب الأشقاء من مختلف دول مجلس التعاون للقدوم والمشاركة ليتحول في السنوات الأخيرة إلى عرس خليجي كبير.
وحسم القارب البحريني كي اتش كي 54 الصدارة مبكراً، بعدما انطلق كالسهم في المرحلة الأولى من وسط السنيار وانفرد بالصدارة التي حافظ عليها بقوة الأداء وحسن الاستعداد ليصل أولاً إلى خط النهاية بفارق زمني كبير عن أقرب ملاحقيه القاربين عمان 44 (الثاني) والذهب 65 (الثالث)، قاطعاً مسافة السباق التي زادت عن 2.5 كلم بأفضل معدل منتزعاً المركز الأول.
وفي باقي المراكز جاء القارب البحريني فيكتوريوس 53 لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبدالله الحدي في المركز الرابع، وذهب المركز الخامس إلى طاقم القارب دبي 5 لمالكه النوخذة أحمد محمد المرعي، وجاء سادساً القارب الذهب 66 لمالكه أحمد الغملاسي وبقيادة النوخذة إبراهيم المرزوقي.
حصل القارب واوان 87 لمالكه النوخذة عثمان خليل المنصوري في المركز السابع تلاه القارب جلفار 55 بقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي في المركز الثامن ثم القارب شرطة دبي 3 بقيادة النوخذة محمد عيسى المنصوري في المركز التاسع قارب شرطة الفجيرة 77 بقيادة النوخذة يوسف بن عباد الشحي في المركز العاشر.
وجرت بعد نهاية السباق مباشرة مراسم تتويج أبطال سباق النسخة الرابعة، بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي، يرافقه كلا من المقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بمركز شرطة الموانئ، وهزيم القمزي مشرف السباق.