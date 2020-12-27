«كي اتش» بطل كأس آل مكتوم للتجديف

دبي‎ ‬(الاتحاد)

‬توج ‬القارب ‬كي ‬اتش ‬كي ‬54 ‬لمالكه ‬الشيخ ‬خالد ‬بن ‬حمد ‬آل ‬خليفة ‬النائب ‬الأول ‬لرئيس ‬المجلس ‬الأعلى ‬للشباب ‬والرياضة ‬رئيس ‬اللجنة ‬الأولمبية ‬البحرينية ‬بقيادة ‬النوخذة ‬أحمد ‬البوسميط ‬بطلاً ‬لسباق ‬النسخة ‬الرابعة ‬والعشرين ‬من ‬سباق ‬كأس ‬آل ‬مكتوم ‬لقوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬30 ‬قدماً.

وحقق‎ ‬السباق ‬الكبير ‬والذي ‬نظمه ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬عصر ‬أمس ‬الأول ‬في ‬قناة ‬دبي ‬المائية ‬قبالة ‬محمية ‬دبي ‬للحياة ‬الفطرية ‬بالقرب ‬من ‬الجداف ‬نجاحاً ‬كبيراً بمشاركة ‬20 ‬قارباً ‬على ‬متنها ‬ما ‬يصل ‬إلى ‬180 ‬فرداً، ‬رسمت ‬لوحة ‬جميلة ‬وفريدة ‬زينها ‬الحضور ‬اللافت ‬للأشقاء ‬من ‬مملكة ‬البحرين ‬وسلطنة ‬عمان.

حصل ‬على ‬المركز ‬الثاني ‬القارب ‬عمان ‬44 ‬التابع ‬لوزارة ‬الثقافة ‬والشباب ‬والرياضة ‬بقيادة ‬النوخذة ‬حميد ‬البحري، ‬فيما ‬حل ‬القارب ‬الذهب ‬65 ‬لمالكه ‬أحمد ‬إبراهيم ‬الغملاسي ‬بقيادة ‬النوخذة ‬جمعة ‬الجنيبي ‬في ‬المركز ‬الثالث.

وقدمت‎ ‬النسخة ‬الرابعة ‬والعشرين ‬من ‬أغلى ‬بطولات ‬قوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬30 ‬قدماً ‬بطلاً ‬جديداً بحصول ‬قارب ‬مملكة ‬البحرين ‬الشقيقة ‬على ‬المركز ‬الأول ‬للمرة ‬الأولى ‬في ‬تاريخ ‬الحدث ‬الذي ‬تأسس ‬عام ‬1998 ‬وحقق ‬شهرة ‬وانتشاراً ‬واسعاً ‬جذب ‬الأشقاء ‬من ‬مختلف ‬دول ‬مجلس ‬التعاون ‬للقدوم ‬والمشاركة ‬ليتحول ‬في ‬السنوات ‬الأخيرة ‬إلى ‬عرس ‬خليجي ‬كبير.

وحسم‎ ‬القارب ‬البحريني ‬كي ‬اتش ‬كي ‬54 ‬الصدارة ‬مبكراً، ‬بعدما ‬انطلق ‬كالسهم ‬في ‬المرحلة ‬الأولى ‬من ‬وسط ‬السنيار ‬وانفرد ‬بالصدارة ‬التي ‬حافظ ‬عليها ‬بقوة ‬الأداء ‬وحسن ‬الاستعداد ‬ليصل ‬أولاً ‬إلى ‬خط ‬النهاية ‬بفارق ‬زمني ‬كبير ‬عن ‬أقرب ‬ملاحقيه ‬القاربين ‬عمان ‬44 (‬الثاني) ‬والذهب ‬65 (‬الثالث)‬، ‬قاطعاً ‬مسافة ‬السباق ‬التي ‬زادت ‬عن ‬2.5 ‬كلم ‬بأفضل ‬معدل ‬منتزعاً ‬المركز ‬الأول.

وفي‎ ‬باقي ‬المراكز ‬جاء ‬القارب ‬البحريني ‬فيكتوريوس ‬53 ‬لمالكه ‬الشيخ ‬ناصر ‬بن ‬حمد ‬آل ‬خليفة ‬وبقيادة ‬النوخذة ‬عبدالله ‬الحدي ‬في ‬المركز ‬الرابع، ‬وذهب ‬المركز ‬الخامس ‬إلى ‬طاقم ‬القارب ‬دبي ‬5 ‬لمالكه ‬النوخذة ‬أحمد ‬محمد ‬المرعي، ‬وجاء ‬سادساً ‬القارب ‬الذهب ‬66 ‬لمالكه ‬أحمد ‬الغملاسي ‬وبقيادة ‬النوخذة ‬إبراهيم ‬المرزوقي.

حصل‎ ‬القارب ‬واوان ‬87 ‬لمالكه ‬النوخذة ‬عثمان ‬خليل ‬المنصوري ‬في ‬المركز ‬السابع ‬تلاه ‬القارب ‬جلفار ‬55 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬بدر ‬ناصر ‬الشحي ‬في ‬المركز ‬الثامن ‬ثم ‬القارب ‬شرطة ‬دبي ‬3 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬محمد ‬عيسى ‬المنصوري ‬في ‬المركز ‬التاسع ‬قارب ‬شرطة ‬الفجيرة ‬77 ‬بقيادة ‬النوخذة ‬يوسف ‬بن ‬عباد ‬الشحي ‬في ‬المركز ‬العاشر.

وجرت‎ ‬بعد ‬نهاية ‬السباق ‬مباشرة ‬مراسم ‬تتويج ‬أبطال ‬سباق ‬النسخة ‬الرابعة، ‬بحضور ‬محمد ‬عبدالله ‬حارب ‬المدير ‬التنفيذي ‬لنادي ‬دبي، ‬يرافقه ‬كلا ‬من ‬المقدم ‬علي ‬عبدالله ‬النقبي ‬رئيس ‬قسم ‬الإنقاذ ‬البحري ‬بمركز ‬شرطة ‬الموانئ، ‬وهزيم ‬القمزي ‬مشرف ‬السباق.