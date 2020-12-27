توزي يغيب للمرة الأولى عن «العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

يعد البرتغالي توزي أبرز غيابات النصر عن مباراته المرتقبة أمام ضيفه الوحدة، مساء الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 12» لدوري الخليج العربي، بعد تلقيه الإنذار الثالث في مباراة، أمس الأول، أمام الظفرة، والتي تفوق فيها «العميد» بهدفين، حيث افتتح توزي التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 16، قبل أن يضيف مدافع الظفرة محمد سيف «هدفاً عكسياً»، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.

ويعد توزي أكثر لاعبي «العميد» خوضاً للمباريات في الدوري، خلال الموسم الحالي، بمعدل 989 دقيقة، بمشاركته أساسياً في جميع المباريات، مقابل استبداله في مباراة واحدة أمام عجمان 3-0، في الجولة الرابعة في الدقيقة 91، مقابل دخول زميله حسين مهدي، وسجل توزي 4 أهداف في الدوري، ليحتل وصافة هدافي فريقه في الدوري، كما يعد أكثر لاعبي «العميد» لمساً للكرة بـ 975 مرة.

وتلقى توزي الإنذار الأول في مباراة فريقه أمام الشارقة 1-2 ضمن الجولة السادسة، ليعود، والثاني أمام العين 1-2، في الجولة العاشرة، والثالث في مباراة الظفرة 2-0.

في المقابل، استفاد ضياء سبع صانع ألعاب «الأزرق»، والذي تلقى بدوره الإنذار الثالث في موسمه الأول مع الفريق، في مباراة الظفرة، من إسقاط البطاقة الصفراء الثانية، والتي تلقاها في مباراة الشارقة، ضمن الجولة السادسة، بعد مشاركته بعدها في 4 مباريات على التوالي أمام بني ياس، اتحاد كلباء، الفجيرة، والعين قبل تلقيه الإنذار الثالث في مباراة أمس الأول.

وتنص لائحة دوري الخليج العربي على إسقاط الإنذار الثاني في حال شارك اللاعب فعلياً في ثلاث مباريات في ذات المسابقة «لا يشترط أن تكون متتالية»، دون حصوله على أي عقوبة إدارية أخرى، مثل الإنذار الثالث، أو الطرد، أو أي عقوبات انضباطية، وهو ما ينطبق على وضعية ضياء سبع قبل مباراة فريقه أمام الوحدة.