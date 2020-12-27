«عمومية الدراجات العربية» تعتمد مركز التطوير

الشارقة (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية غير العادة للاتحاد العربي للدراجات الهوائية اجتماعها بتقنية الاتصال المرئي، بحضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد، وحضور نائبي الرئيس والأمين العام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وسعد السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية، ورؤساء وممثلي 16 اتحاداً وطنياً عربياً للدراجات.

اعتمد الاجتماع مقترح النظام الأساسي للاتحاد، والذي يتماشى مع النظام الموحد المعد بمعرفة اتحاد اللجان الأولمبية العربية وجميع المقترحات المدخلة عليه، والتي تهدف للتوافق والانسجام مع نظام الاتحاد الدولي، وتحقق متطلبات العمل للمرحلة القادمة، وخصوصاً تثبيت إمكانية عقد اجتماعات الجمعية العمومية القادمة، حال تعذر عقدها على أرض الواقع، من خلال عقدها بصورة افتراضية، باستخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

وصادق مجلس إدارة الاتحاد على إنشاء مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، وتشكيل مجلس إدارته مع تمنيات الجمعية العمومية لهذا المركز، بتحقيق تطلعات وطموح ومتطلبات الاتحادات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، والموافقة على تكليف مكتب حسابات قانوني للاتحاد للسنة المالية الجديدة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.