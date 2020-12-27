«الطب الرياضي» تناقش ‬استكمال ‬محاضرات التوعية

دبي (الاتحاد)

أشادت لجنة الطب الرياضي برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، بجهود ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي للجنة وكافة مبادراتها خلال الفترة الماضية، والذي كان له الأثر الإيجابي الكبير على الرياضة، ولاقت استحسان وإشادة الاتحادين الدولي والآسيوي، وأسهم في عودة النشاط الكروي بصورة آمنة بعد فترة توقف طويلة، كما ثمن رئيس وأعضاء اللجنة مبادرة اتحاد الكرة بإطلاق برنامج اللقاح لمنتسبي كرة القدم بأندية الدولة والمنتخبات الوطنية.

وناقشت ‬اللجنة ‬استكمال ‬سلسلة ‬ورش ‬العمل ‬ومحاضرات طبية ‬وتوعوية ‬للأطقم ‬الطبية ‬بالأندية ‬والمنتخبات ‬الوطنية ‬عبر ‬تقنية ‬الاتصال ‬المرئي ‬عن ‬بُعد، ‬من ‬خلال ‬عقد ‬مؤتمر ‬طبي ‬دولي ‬في ‬بداية أبريل ‬المقبل ‬على ‬مدار ‬يومين، ‬بالتعاون ‬مع ‬الاتحادين ‬الدولي ‬والآسيوي ‬وخبراء ‬الطب ‬الرياضي ‬بالدولة، ‬ويُناقش ‬المؤتمر ‬مختلف ‬مجالات ‬الطب ‬الرياضي «‬الصحة ‬العامة، ‬مكافحة ‬فيروس ‬كورونا، ‬إصابات ‬الملاعب، ‬طب ‬الطوارئ، ‬العلاج ‬الطبيعي ‬والتغذية، ‬الرياضة ‬النسائية ‬وإصاباتها، ‬رياضة ‬أصحاب ‬الهمم ‬وإصاباتها، ‬مكافحة ‬المنشطات.

من جهته، أشاد الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة على جهود الأندية والتزامها في تطبيق البنود المدرجة في بروتوكول عمليات المباريات المعتمد من الجهات المختصة بالدولة، مؤكداً أن الأندية أثبتت أنها على قدرٍ عالٍ من المسؤولية في الالتزام بكافة الإجراءات، وأن اللجنة تقوم بتقديم الدعم اللازم للأندية ومساعدتهم في تجاوز التحديات، مثمناً كذلك دعم وتعاون الجهات المختصة على متابعة تنفيذ البروتوكول وتحديثه باستمرار.