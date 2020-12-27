«فير ميدين».. انتصار فئة أولى بشعار جودلفين

دبي (الاتحاد)

حققت المهرة «فير ميدين» لجودلفين أول نجاح لها في الفئة الأولى، حين انطلقت بصورة عاصفة لتحقق نصراً حاسماً في سباق لابرا لمسافة 1400 متر على الرمل في سانتا أنيتا، الولايات المتحدة الأميركية، وكانت ابنة «ستريت بوس» قد حلت في الميزان سابقاً في المستوى الفئة الأولى على العشب، حين كانت ناشئة في عمر السنتين لتحرز المركز الثالث في سباق ناتالما ستيكس في وودباين بكندا، سبتمبر 2019.

وسجلت المهرة الفوز أيضاً في سباق كاتش كلايمبس ستيكس، متفوقة بفارق 14 طولاً على «بكسليت» الفائزة بسباق الفئة الثانية لاحقاً.

وبعد انطلاقة موفقة من البوابة الإلكترونية، تم لجم«فير ميدين»في المركز السابع من بين 10 متسابقين بوساطة الفارس ريكاردو جونزاليس، وبدأت المهرة التي تتدرب بإشراف ايون هارتي في تحقيق تقدم سلس، وتحولت على نطاق واسع لتقديم التحدي الخاص بها في عمق المستقيم.

وسيطرت «فير ميدين» البالغة من العمر ثلاث سنوات على مجريات السباق اعتباراً من وسط الميدان، بعد أن دخلت بقوة متقدمة على منافساتها واحداً تلو الآخر لتسجل فوزاً سهلاً بفارق 2.25 طول.

وبالرغم من «فير ميدين» لم تكن مرشحة، ولكنها سجلت مفاجأة سارة وفوزاً مستحقاً لجودلفين، على نخبة من المهرات القويات والمرشحات للفوز، وقطعت البطلة مسافة السباق في زمن قدره 1:22:69 دقيقة.

الجدير بالذكر أن ايون هارتي المدرب الإيرلندي الأصل، ظل يعمل مساعداً للمدرب بوب بافيرت، وعاصر إنجازات كلاسيكية مع جملة من الخيول ومن ثم انتقل إلى جودلفين، ودرب كثيراً من الخيول ذات القميص الأزرق الملكي.