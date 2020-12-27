بطولة الفجيرة الإلكترونية تنطلق الأحد

الفجيرة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن تنظيم بطولة الفجيرة لكرة القدم الإلكترونية «فيفا 21» بنسختها الأولى تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل.

وعقدت اللجنة المنظمة، مساء أمس الأول، مؤتمراً صحفياً بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسعيد الكياني عضو مجلس الإدارة المشرف العام على البطولة، والكابتن علي البلوشي مدير البطولة، وعدد من الرياضيين والإعلاميين.

وأكد خالد الظنحاني «أن البطولة تهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية في ظل جائحة كورونا، حيث تم العمل على هذا الرهان كمسؤولية مجتمعية من جمعية الفجيرة الثقافية للإشراك الفاعل للشباب، وحثهم على ملء أوقات فراغهم بطريقة إيجابية عن طريق نشاط رياضي تكنولوجي».

وأضاف: «البطولة بمثابة تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إشاعة روح المنافسة بين الشباب من خلال هذه الرياضة الإلكترونية، وذلك تناغماً مع توجهات الحكومة الرامية إلى جعل ثقافة الابتكار منتشرة بين الشباب في قالب ثقافي رياضي».