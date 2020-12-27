«الجولة 11» لدوري الخليج العربي.. «النيران الصديقة» تلتهم النقاط!

علي معالي (دبي)

شهدت «الجولة 11» لدوري الخليج العربي عدداً من الأهداف العكسية التي غيرت سير الأحداث والنتائج في المباريات، وبالتالي دورها وتأثيرها السلبي في ضياع النقاط من الأندية في المسابقة التي بدأت تدخل محطات الإثارة في العديد من المباريات، في ظل التنافس الشرس، سواء على القمة أو القاع، وأيضاً منطقة الوسط.

في الدقيقة 68، وضع الياباني شيوتاني الكرة في شباك فريقه العين، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 مع اتحاد كلباء، وكان أحمد جشك اللاعب «البديل»، هو السبب المباشر في هدف «النمور»، مستفيداً من هجمة مرتدة، راوغ فيها دفاع «الزعيم» مستغلاً ثغرة دفاعية لاحت أمامه، وحول الكرة تجاه الشباك، ولم يستطع شيوتاني اللحاق بها، فأكملها داخل الشباك.

وفي مباراة الظفرة مع النصر، منحت «النيران الصديقة» الضيف «العميد» أفضلية تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 58، بعدما سجل المدافع محمد سيف، والذي حل بديلاً لزميله إبراهيم سعيد، هدفاً عكسياً من كرة رأسية، بعدما حاول إبعاد كرة عرضية من محمود خميس، إلا أنه أودعها داخل مرمى «الفارس» بغرابة شديدة.

وفي مباراة الجزيرة مع عجمان، تقدم «فخر أبوظبي» بهدفين، إلا أن الدقيقة 96 شهدت تسديدة قوية من خلفان مبارك، أكملها مدافع «البرتقالي» في مرماه، لتكتمل الثلاثية الجزراوية.

ونسبة الأهداف العكسية في الجولة تعد كبيرة، مقارنة بالجولات السابقة، حيث شهدت 3 مباريات من 7 أهداف من «نيران صديقة»، وبعضها له تأثيره في ضياع النقاط المهمة، على سبيل المثال، أهدر «الزعيم» نقطتين غاليتين» بالتعادل مع «النمور»، كما أن الهدف الثاني للنصر قطع الطريق أمام عودة «الظفرة».