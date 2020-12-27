جشك.. «المنقذ» في «أوقات حرجة»

فيصل النقبي (كلباء)

في كل مرة يستعين خلالها خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، بجهود أحمد جشك ينجح «البديل» المتألق صاحب المهارات الفردية الرائعة في تقديم الإضافة على الوجه الأكمل، مثلما فعل مع شباب الأهلي الذي وافق على إعارته إلى «النمور» إلى نهاية الموسم الحالي.

وتحتفظ الذاكرة بشهادة الإشادة الكبيرة من الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الفرسان» بجشك، لدرجة الوصف بأنه مستقبل الفريق، تقديراً لهدفيه مع شباب الأهلي في شباك الجزيرة قبل موسمين، وتحديداً 27 ديسمبر 2018، ضمن ربع نهائي كأس الخليج العربي، وانتهت المباراة لمصلحة «الفرسان» 4-2، والتأهل إلى «مربع الذهب».

وفي مباراة «الجولة 11» لدوري الخليج العربي أمام العين، لم يخيب جشك التوقعات، عندما استعان به داسيلفا في بداية الشوط الثاني، بدلاً من زميله أحمد عامر، على أمل مساعدة «النمور» في العودة إلى المباراة، خاصة أن «الزعيم» تقدم بهدف في الدقيقة 28.

ولأن جشك يتقمص دور المنقذ في أوقات حرجة، لم يتأخر في أداء المهمة على الوجه الأكمل، بهدف التعادل في الدقيقة 68، والذي كشف عن قدرات كبيرة يتمتع بها اللاعب، وهو يستعرض بنجاح أمام مدافعي «الزعيم»، والحارس خالد عيسى، ويضع الكرة بذكاء داخل الشباك، رغم محاولات المدافع شيوتاني لإبعادها، إلا أنه لم يفلح في ذلك.

ويرفع جشك سقف طموحاته بالأداء القوي مع اتحاد كلباء خلال الموسم الحالي، وأجمع معظم المحللين على القدرات المهارية للاعب، والتي ترشحه للتألق أكثر في المواسم المقبلة.