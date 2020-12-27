دوري الخليج العربي.. الحمادي: «الجولة 11» خالية من الأخطاء التحكيمية المؤثرة

دبي (الاتحاد)

أكد يعقوب الحمادي المحلل التحكيمي، أن «الجولة 11» لدوري الخليج العربي، جاءت جيدة للغاية من جانب التحكيم، وخلت من الأخطاء المؤثرة على نتائج المباريات، مع تدخل إيجابي من تقنية الفيديو «الفار»، من أجل إنقاذ الحكام في أكثر من موقف، وسط تميز من حكام الساحة، فيما كان التراجع في قرارات الحكام المساعدين الذين قام «الفار» بتصحيح 5 منها، فيما جاءت الملاحظة في تأخر حكام «الفار»، في اتخاذ القرارات، في بعض الحالات لدقائق مطولة.

وفي أبرز الحالات، شهدت مباراة الجزيرة التي قادها الحكم «المونديالي» محمد عبدالله قراراً سليماً بطرد وليام أوسو لاعب عجمان، بعد تدخله العنيف على سالم راشد، ولكن يؤخذ عليه التسرع، في طرد علي الحوسني حارس «البرتقالي» وكان قراره سليماً باحتساب جزاء، ثم جاء التدخل من «الفار»، لتصحيح قرار الطرد، وجعله بطاقة صفراء فقط.

وفي مباراة الظفرة والنصر، هناك قرار صعب جداً، وهو الهدف الثاني لـ «العميد» في الدقيقة 26، قبل أن تأتي الكلمة من «الفار» بداعي التسلل على ريان مينديز، والملاحظة في تأخير اتخاذ القرار لمدة 4 دقائق، إلا أن قرار جاء صحيحاً في النهاية.

وفي مواجهة خورفكان والوصل، لعبت التقنية دوراً في إنقاذ الحكام، وفريق «الإمبراطور»، بعد قيام المساعد بإلغاء هدف «الأصفر» قبل أن يحسم «الفار» القرار الصحيح باحتسابه، لكن يحسب عليه التأخير في اتخاذ القرار لمدة 3 دقائق.

أما في مباراة الوحدة والفجيرة، أسهمت تقنية الفيديو في إلغاء هدف ثان لمبوكو، والقرار صحيح، رغم أن الحالة دقيقة وصعبة.

وفي مباراة حتا والشارقة، كان هناك استدعاء خاطئ من الفيديو لإلغاء الهدف الثاني لـ «الملك» بداعي تدخل إيجور، لكن احتساب الهدف صحيح، لأن إيجور «المتسلل» لم يتداخل مع المنافس، والقرار سليم من الحكم يحيى الملا.

وفي لقاء العين واتحاد كلباء، لم تكن هناك حالات مثيرة للجدل، وكذلك شباب الأهلي وبني ياس.