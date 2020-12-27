سعيد جاسم.. «القائد الأصغر»

مراد المصري (دبي)

جذب سعيد جاسم مهاجم حتا الاهتمام، خلال «الجولة 11» لدوري الخليج العربي، ليس فقط لوجوده في التشكيلة الأساسية، على حساب موسوندا، ولكن لتوليه قيادة الفريق، ليكون أصغر اللاعبين سناً الذين يرتدون «الشارة»، القيادة، بالجولة في سن 25 عاماً.

ولعب سعيد جاسم منذ الموسم الماضي مع «الإعصار»، على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، إلى جانب شخصيته القيادية، وتواصله الإيجابي مع زملائه، ليتم تثبيته الثالث في ترتيب ارتداء الشارة خلف البرازيلي فارياس، وعيسى سانتو الأكبر عمراً، واللذين غابا عن الجولة.

ولم تقتصر عملية تغيير الشارة لظروف استثنائية على «الإعصار» فقط، ولكنها حدثت في أندية أخرى، حيث ارتدى رونالدو مينديز شارة قيادة الوصل، لتعويض غياب زميله فابيو ليما الموقوف بسبب البطاقة الحمراء التي نالها أمام بني ياس في كأس رئيس الدولة، ومع خروج الفريق من المسابقة، اضطر لتنفيذ العقوبة مباشرة في الدوري، كما ارتدى «الشارة» خليل إبراهيم في الوحدة، لتعويض غياب «القائد الأسطورة» إسماعيل مطر، وللمفارقة، فإن اللاعب نجح في التسجيل أمام الفجيرة بهدف رائع للغاية، حيث استمد التألق من «الشارة» في «المستطيل الأخضر».