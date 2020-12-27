جيرارد يحلم بخلافة كلوب

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يخفي النجم الإنجليزي المخضرم ستيفن جيرارد مدرب جلاسجو رينجرز الإسكتلندي، ولاعب ليفربول السابق، رغبته في أن يصبح يوماً ما مدرباً لـ «الريدز»، واعترف بأنه يضع هذه الرغبة هدفاً يسعى لتحقيقه ولكن ليس الآن، لأنه شديد الإعجاب بالعمل الذي يقوم به الألماني يورجن كلوب المدير الفني الحالي للفريق.

وقال جيرارد في حوار لصحيفة «ذا أتليتيك»: النادي الذي يمثل كل شيء بالنسبة لي، في أيدٍ أمينة الآن مع كلوب الذي يعتبر أحد أفضل المدربين في العالم حالياً، إن لم يكن أفضلهم، وكان رائعاً من اليوم الأول الذي عبر فيه بوابة النادي.

وأضاف: المنافسة على خلافة كلوب صعبة جداً، ومن المستحيل التنبؤ بالمستقبل، وليس معنى أنني كنت لاعباً جيداً في ليفربول، أن أطمئن للفوز بتدريبه بعد رحيل كلوب، لأن هناك قائمة طويلة من المدربين الأكفاء، في انتظار تولي المهمة، وبالتالي لن تكون المنافسة سهلة، وأدرك تماماً أن كوني أحد نجوم الفريق الكبار السابقين، لا يكفي لنيل شرف تدريبه.

يذكر أن جيرارد «40 عاماً» لعب لليفربول من 1998 إلى 2015، وخاض 678 مباراة، وسجل 231 هدفاً، كما لعب موسماً لفريق لوس أنجلوس جالاكسي، بعد رحيله عن «الريدز»، قبل أن يعتزل اللعب، ويتولى تدريب رينجرز عام 2018.