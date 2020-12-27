فيتل: بقاء جروجان حياً «معجزة»

برلين (د ب أ)

يرى الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات، أن خروج رومان جروجان، من دون أي إصابات من حادث تصادم هائل خلال سباق جائزة البحرين الكبرى، أهم لحظات العام بالنسبة له في بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، وكتب فيتيل في عمود بصحيفة «فرانكفورتر الجماين سونتاج تسايتونج» أمس: «نجاته من هذا الحادث دون آذى تقريباً لا زال معجزة بالنسبة لي، لقد كان على حافة كارثة».

وأضاف: «كونه لا زال معنا، لا يزال على قيد الحياة هي لحظة العام بالنسبة لي».

وتعرض جروجان لحادث تصادم في اللفة الأولى من سباق البحرين أواخر الشهر الماضي، لكن رغم اشتعال النيران في سيارته وانقسامها إلى شطرين، فإنه خرج سليماً، ولم يعان سوى من بعض الحروق البسيطة في يديه.

وأوضح السائق الألماني «ما تعلمته من هذا؟ إذا نظرت إلى الأحداث سترى أن رومان كان محظوظاً بكل تأكيد.

وأشار «الأمر كان من الممكن أن يسير بشكل مختلف تماماً، قبل سنوات قليلة كان هذا الحادث سيسفر عن محصلة أسوأ.

وتمنى فيتيل أن يقود تحليل كواليس الحادث إلى «تطورات إضافية» فيما يتعلق بالأمان، وقال: «بعد أيام قليلة بالفعل خرجت مقترحات للمرة الأولى بشأن كيفية تجنب الحرائق».

وأوضح: «لكن الجميع ينبغي أن يكون على دراية بأنه بالسرعة التي نقود بها فهناك دائماً مخاطر»، مضيفاً بأن نجاة جروجان «لا يمكن أبداً اعتبارها دليلاً على أمان السيارات».

وقال فيتيل الذي سينتقل إلى استون مارتين في الموسم المقبل، بعد نهاية مشواره مع فيراري، أن أبرز حدث رياضي في العام كان نجاح البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في معادلة إنجاز الأسطورة الألماني شوماخر في الفوز بلقب «فورمولا-1» للمرة السابعة.

وختم بالقول: «لكن الشيء الأهم في نهاية الموسم هو عدم فقدان سائق».