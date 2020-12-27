لوشيسكو غاضب من «كسر الإيقاع»

الرياض (د ب أ)

أعرب الروماني رازافان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، عن غضبه من بعض الأشياء، عقب مواجهة الاتحاد التي انتهت بالتعادل 1-1، في الجولة العاشرة للدوري السعودي.

وقال: دائماً ما تكون مواجهة الاتحاد صعبة، فهو فريق يقاتل ويملك عقلية دفاعية قوية، ويتبع أسلوب الدفاع واللعب على أخطاء المنافس.

وأضاف: أشيد بفريق الاتحاد، لكن في الوقت ذاته، نريد أن نلعب كرة قدم، من غير المعقول أن يسقط اللاعبون بشكل مستمر، من أجل كسر رتم وإيقاع المباراة، وكنا الأفضل وسيطرنا على مجريات المباراة، لكن الحكم حرمنا من ضربة جزاء واضحة، بعدما نزل لاعب الاتحاد بيده للكرة بعد تسديدها، هذا حدث أيضاً في مواجهة الوحدة.

من جانبه أعرب محمد البريك مدافع الفريق عن رضاه رغم التعادل، وقال: كنا نبحث عن الفوز والابتعاد بالصدارة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة، لكن الاتحاد تمكن من إيقافنا، فهو فريق كبير وقدم مباراة كبيرة.

وقال صالح الشهري، لاعب الهلال: كنا نطمح إلى الفوز، وكامل مجريات المباراة كانت لنا ولكننا لم نحقق الفوز، والحصول على نقطة أفضل من لاشيء، خاصة أن الاتحاد كان خطيراً في الهجمات المرتدة.