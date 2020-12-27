شاهد رياضة: الزاوية المحظوظة!

عمرو عبيد (القاهرة)

ألمح النجم الإنجليزي الصاعد مثل الصاروخ، بوكايو ساكا، إلى أنه قصد تسجيل هدفه الرائع في مرمى تشيلسي، خلال المواجهة التي جمعت بينه وبين فريقه، أرسنال، في إطار «الجولة 15» من «البريميرليج»، ولم يكتفِ ابن الـ19 عاماً بفوز فريقه، بل أحرز هدفاً خيالياً، بكرة عالية مرقت فوق رأس حارس «البلوز»، إدوارد ميندي، وسكنت أعلى الزاوية اليمنى لمرماه.

وسواء تعمد بوكايو تسجيل هذا الهدف النادر من عدمه، فالمؤكد أن الصغير المتوهج يملك موهبة غير عادية، بعدما انطلق مع أرسنال قبل موسمين، في سن الـ17، وشارك في 60 مباراة بمختلف البطولات، وشارك في تسجيل وصناعة 19 هدفاً، وهو ما دفع مدرب إنجلترا، ساوثجيت، لضمه للمرة الأولى في أكتوبر الماضي، مشاركاً في 4 مباريات مع «الأسود الثلاثة»،ليقطع الطريق أمام أي محاولات من اتحاد الكرة النيجيري، للحصول على خدمات «النسر الصغير» طبقاً لأصوله الأسرية.

الطريف أن تلك الزاوية اليمنى العليا، كانت محظوظة باستقبال هدف مشابه، وأكثر صعوبة، من ساحر الكرة البرازيلية، رونالدينيو، أثار الجدل عبر سنوات طويلة أيضاً، بسبب حيرة المتابعين، والسؤال الذي لم يتوقف، هل سدد «عبقري السامبا» كرته نحو تلك الزاوية، أم ساعده الحظ لتسجيل هدف مونديالي تاريخي؟

ربع نهائي كأس العالم 2002 كان شاهداً على ذلك الهدف، بعد تقدم إنجلترا في البداية وإدراك ريفالدو التعادل للبرازيل، وبعد خطأ ارتكبه بول سكولز ضد كليبرسون، لم يتوقع أحد أن يُسدد رونالدينيو الكرة من مسافة 32 ياردة، ولهذا تقدم سيمان استعداداً للتعامل مع كرة عرضية متوقعة، لكن «الساحر» أطلق الكرة عالية لتعبر فوق رأس حارس «الأسود الثلاثة»، وتسكن «الزاوية المحظوظة»، ويتأهل «السليساو» إلى نصف النهائي، ثم يحصد اللقب، وصرّح رونالدينيو سابقاً، بأنه رأى سيمان متقدماً، فسدد الكرة بهذه الطريقة!