«الجزيرة 26» بـ «الثلاثة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزاً صعباً على عجمان بثلاثية نظيفة، مساء أمس، في ختام «الجولة 11» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، سجل الأهداف زايد العامري في الدقيقة 74، وعلي مبخوت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد احتساب ضربة جزاء لمصلحته، وخلفان مبارك في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ولم يكن فوز «فخر أبوظبي» سهلاً، رغم النتيجة الكبيرة، لأن «الضيف» كاد أن يوقف القطار الجزراوي الذي ينطلق بسرعة منذ 5 جولات، قبل أن يكمل الانتصارات الستة المتتالية على حساب «البركان».

ورفع الجزيرة رصيده إلى «النقطة 26» متساوياً مع الشارقة المتصدر، إلا أن «الملك» يتقدم بأفضلية المواجهات المباشرة، وأكمل عجمان الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط المباراة بعشرة لاعبين، لطرد أوسو في الدقيقة 76، بسبب لعبة خطرة مع سالم راشد. وتعادل شباب الأهلي بملعبه مع بني ياس من دون أهداف، ليواصل «الفرسان» سلسلة النتائج السلبية للجولة الرابعة على التوالي، مكتفياً بنقطة «يتيمة»، ترفع رصيده إلى 15 نقطة، بينما واصل «السماوي» نتائجه الإيجابية، بالعودة بـ «نقطة» ثمينة من خارج الديار، تدعم رصيده في المركز الرابع بـ 20 نقطة.

وللمباراة الثانية تحت قيادة مهدي علي يعجز شباب الأهلي عن الفوز، ليبتعد الفريق بدرجة كبيرة عن سباق المنافسة على لقب الدوري، بعد أن ارتفع الفارق بينه وبين المتصدر إلى 11 نقطة كاملة. وأكد النصر أفضليته شبه المطلقة أمام مضيفه الظفرة، بالفوز بهدفين، أحرزهما توزي في الدقيقة 16، ومحمد سيف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58، واحتفظ «العميد» بالمركز الثالث، وله 23 نقطة، فيما تجمد رصيد «الفارس» عند 15 نقطة.

وحصد اتحاد كلباء نقطة «ثمينة» أمام العين بملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف، إلى التعادل 1-1، تقدم «البنفسج»

بهدف أحرزه ويلسون إدواردو في الدقيقة 28، وأدرك «النمور» التعادل بهدف سجله شيوتاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، وبهذه النتيجة رفع «الزعيم» رصيده إلى 19 نقطة، مقابل 18 نقطة لـ «النمور».