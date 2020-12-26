فاردي يوقف زحف «اليونايتد»

ليستر (رويترز)

أحرز جيمي فاردي هدف التعادل، ليعوض ليستر سيتي تأخره مرتين، وينهي سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد خارج ملعبه، بعد تعادلهما 2-2، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، باستاد كينج باور، أمس.

ومنح ماركوس راشفورد التقدم لـ «اليونايتد» في الدقيقة 23، بعد أن وضعه برونو فرنانديز في مواجهة المرمى بتمريرة أثناء انزلاقه أرضاً، قبل أن يعادل هارفي بارنز النتيجة، بعد ثماني دقائق بتسديدة جيدة من عند حافة منطقة الجزاء.

وأعاد فرنانديز التقدم ليونايتد في الدقيقة 79، بتسديدة في الزاوية السفلى البعيدة، بعد تمريرة كسرت مصيدة التسلل داخل المنطقة من البديل إدينسون كافاني. لكن مرة أخرى لم يستمر تقدم يونايتد طويلاً، ومنحت تسديدة فاردي من لمسة واحدة، بعد تمريرة منخفضة من أيوزي بيريز التعادل لمصلحة ليستر. ويملك «اليونايتد»، الذي فاز بمبارياته العشر الأخيرة خارج ملعبه في الدوري 27 نقطة، مقابل 28 نقطة لليستر.