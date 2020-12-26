«ولفرهامبتون» يمنع لاعبيه من «المتاجر»!

لندن (أ ف ب)

منع ولفرهامبتون الإنجليزي لاعبيه من التسوق في المتاجر، وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مع تزايد العدوى في أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو وموظفو الدوري الممتاز إلى اختبار «كوفيد - 19» مرتين، أسبوعياً في مناطق تخضع لقيود المستوى الرابع، بحسب لوائح السلطات البريطانية. وكشفت الجولة الأخيرة من الفحوص عن سبع حالات إيجابية من أصل 1569 اختباراً. وأكد مانشستر سيتي إصابة لاعبيه البرازيلي جابريال جيسوس وكايل ووكر وموظفين آخرين. وقال مدرب ولفرهامبتون البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو قبل مباراة فريقه مع توتنهام اليوم «لدينا موظفون للذهاب للتسوق والمتاجر من أجلهم».