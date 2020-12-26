البطائح يبتعد في صدارة «الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

ابتعد البطائح في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفارق 4 نقاط عن مطارديه فريقي الإمارات ودبا الحصن، مع نهاية الجولة السادسة، بعدما تمكن من «قلب الطاولة» على مضيفه مصفوت، من الخسارة بهدف إلى الفوز 2- 1، في الدقائق القاتلة، وتحديداً خلال 8 دقائق قبل النهاية، وذلك بعد مباراة مثيرة وقوية بين الفريقين، سعياً للحصول على النقاط الثلاث، خاصة أن مصفوت كان منتشياً بفوزه السابق على حساب الذيد 3-صفر، وسجل الهدفين ويندرسون ميوراو في الدقيقة 81، وجاسم محمد في الدقيقة 89، بينما أحرز لمصفوت ياسين عبيد في الدقيقة 67، ليرفع البطائح رصيده إلى 15 نقطة، مقابل 3 نقاط لمصفوت.

وواصل «صقور» الإمارات نتائجه المخيبة، وبعد خسارته في الجولة الماضية أمام العروبة 2-3، وتعادله قبلها مع العربي 2-2، عاد إلى التعادل مجدداً 1-1 مع ضيفه الحمرية، بل كان في طريقه للخسارة، بعد تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 39، عن طريق سليم بركة من خطأ دفاعي، وأدرك «الصقور» التعادل بهدف البرازيلي دييجو سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ليرفع الإمارات رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن دبا الحصن، ويملك الحمرية 6 نقاط.

وحقق دبا الفجيرة فوزه الأول مع مدربه الجديد سليمان البلوشي على حساب مسافي 2 - صفر، وسجل الهدفين أحمد إبراهيم وبرونو إدواردو في الدقيقتين 64 و87 ، ليرتفع برصيده إلى 8 نقاط، ويبقى مسافي عند 9 نقاط.