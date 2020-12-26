«العميد 13».. تفوق جديد أمام «الفارس»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل «العميد» بانتصاره السابع في الدوري، بعدما أكد أفضليته شبه المطلقة أمام مضيفه الظفرة، بالفوز بهدفين، أمس، على استاد حمدان بن زايد، ضمن «الجولة 11» لدوري الخليج العربي، وسجل توزي في الدقيقة 16، ومدافع الظفرة محمد سيف «هدفا عكسيا» في الدقيقة 58 لـ «العميد»، الذي احتفظ بمركزه الثالث، وله 23 نقطة، بتفوقه للمباراة الـ13 على التوالي أمام «الفارس» في الدوري، بالفوز 8 مرات والتعادل في 5 لقاءات، وتجمد رصيد الظفرة عند 15 نقطة.

وجاءت أفضلية البداية لمصلحة «أصحاب الأرض» من محاولتين على التوالي الأولى، من توغل ناجح لياسين البخيت في الدقيقة الثانية، ليطلق تسديدة مرت جوار القائم، ليهدر بعدها روشيفيل فرصة ثانية من كرة خلف الدفاع، وسددها بقوة مرت بدورها قريبة من مرمى أحمد شمبيه.

وجاء الرد «الأزرق» حاسماً، بعدما وضع البرتغالي توزي «العميد» في المقدمة، من ركلة حرة، نفذها من فوق الحائط البشري، واستقرت في مرمى الحارس خالد السناني، في الدقيقة 16، وهو الثالث لتوزي في الدوري، خلال الموسم الحالي، وألغى حكم الفيديو هدفاً ثانياً للنصر، من كرة رأسية للمدافع جلوبير ليما في الدقيقة 22. وتصدى شمبيه مع انطلاقة الشوط الثاني، لمحاولة هجومية للظفرة من هجمة معاكسة، قادها دنليسون بيريرا، قبل أن يمرر بذكاء لزميله روشيفيل الذي حاول التسجيل بتسديدة مباشرة، تصدى لها شمبيه في الدقيقة 51.

وعزز «العميد» تقدمه أمام أصحاب الأرض بهدف عكسي للمدافع «البديل» محمد سيف، والذي حاول إبعاد عرضية محمود خميس من الجهة اليسرى قبل وصولها لتيجالي ليسكنها الشباك في الدقيقة 58، وحرم القائم الأيسر لمرمى الظفرة تيجالي من تسجيل هدف ثالث، بعد كرة عرضية من مينديز، حولها بذكاء بيمناه ارتدت من القائم، وحاول توزي إكمالها بتسديدة، أبعدها الدفاع في الدقيقة 65، لتستمر أفضلية الضيوف إلى صافرة النهاية والتي حسمت النقاط الثلاث لـ«العميد».



فيلسوفينتش: خسرنا أمام فريق قوي

هنأ الصربي ألكسندر فيلسوفينتش مدرب الظفرة منافسه النصر بالفوز، وقال: لعبنا أمام فريق قوي جداً، وأشعرنا بقوته داخل الملعب، وفي رأيي هو أحد أفضل الفرق بالدوري خلال الموسم الحالي.

وحول تعليقه على مجريات المباراة، أوضح «أداء فريقي تأثر بعد استقبال الهدف الأول، والذي أدى إلى تراجع غير مبرر».

ورفض فيلسوفينتش إلقاء اللوم على دفاع فريقه الخسارة، واستقبال هدفين، من بينها «هدف عكسي»، من خطأ المدافع «البديل» محمد سيف، وقال «دفاعنا أدى بشكل جيد، ولكن النتيجة جاءت بعكس التوقعات»، وشدد على ضرورة تناسي الخسارة أمام النصر في مباراة أمس، والتركيز في المباريات المقبلة، بهدف تحسين موقع الفريق في الترتيب.



كرونسلاف: استفدنا من أخطاء المنافس

أعاد الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب النصر، أسباب تفوق فريقه في مباراة، أمس، أمام مضيفه الظفرة، وحصد النقاط الثلاث، من خلال الفوز بهدفين، إلى الاستفادة من أخطاء المنافس، وقال «المباراة لم تكن سهلة، ولكننا نجحنا في الاستفادة من أخطاء المنافس خلال الشوطين».

وأضاف «سعادتي كبيرة بأداء اللاعبين، وردة الفعل الجيدة، خاصة بعد خسارة مباراة الجولة الماضية على ملعبنا أمام العين، ليعود الفريق، ويؤدي مباراة قوية في مباراة أمس، ولفت إلى أن الظفرة يعد أحد الفرق القوية التي تملك لاعبين جيدين، وقال «كل الفرق التي واجهت الظفرة على ملعبه عانت كثيراً، وأعتقد أن المعاناة ستكون كبيرة على بقية المنافسين في الجولات المقبلة».