«النمور» يقتنص نقطة غالية من «الزعيم»

العين (الاتحاد)

اقتنص اتحاد كلباء نقطة «ثمينة» أمام العين، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف، إلى التعادل 1-1، أمس، على ستاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 11» لدوري الخليج العربي.

وبهذه النتيجة رفع «الزعيم» رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الخامس، بينما يحتل «النمور» سابعاً وله 18 نقطة.

جاءت المباراة مفتوحة بين الفريقين، حيث تقاسما الأداء والسيطرة على شوطي المباراة، بعدما لاحت الأفضلية للعين في أغلب أوقات الشوط الأول، قبل أن ينجح «النمور» في القبض على زمام الأمور.

بشكل عام كان للعين الحضور القوي في أغلب فترات الشوط الأول، من دون ترجمة حقيقية إلى أهداف، باستثناء هدف التقدم، عن طريق ويلسون إدواردو في الدقيقة 28، إثر متابعة جيدة، لتمريرة «سحرية» أرسلها يحيى نادر، قبل أن يجري اتحاد كلباء تغييراً، ويدفع بأحمد جشك بدلاً من أحمد عامر مطلع الشوط الثاني، ونجح «البديل جشك» في تشكيل خطورة على مرمى العين، وتحويل «بوصلة» الأداء الهجومي لفريقه بصورة إيجابية، وترجم ذلك بهجمة منظمة من خطأ دفاعي لـ «البنفسج»، استطاع أن يتسبب خلاله، في هدف لفريقه عبر تسديدة إلى الشباك، أكملها الياباني شيوتاني مدافع العين بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 68.

حاول العين العودة إلى المباراة في الوقت المتبقي من الشوط الثاني، ودفع بيدرو إيمانويل باللاعب ريان يسلم بدلاً من محمد أحمد، لتنشيط الأداء الهجومي، مقابل نزول داوود علي لاعب وسط اتحاد كلباء بدلاً من سلطان الزعابي، لتشكيل دفاع محكم بهدف الحفاظ على التعادل، وهو ما أدى إلى تراجع الخطورة الهجومية للعين في الدقائق الأخيرة، التي شهدت فرصاً عدة وتسديدات على المرمى ومحاولات متكررة من العين لتسجيل هدف الفوز، إلا أن براعة جمال عبدالله حارس، اتحاد كلباء حافظت عن «النقطة الغالية».



بيدو: التعادل غير عادل

شدد بيدرو إيمانويل مدرب العين، على أن خروج المباراة بالتعادل أمام اتحاد كلباء ليس مرضياً أو عادلاً، بل ليس نتيجة جيدة بالنسبة له ولفريقه، إلا أن ذلك لا يقلل من قوة اتحاد كلباء. وقال: المباراة صعبة بالتأكيد، واتحاد كلباء يلعب بروح قتالية، ويصعّب مهمة أي فريق، والمواجهة لم تكن رائعة، بسبب كثرة التوقفات والاحتكاك، بالإضافة إلى الالتزام التكتيكي، الذي أثر على الأداء الجمالي.

وأضاف: تقدمنا بهدف، وكان يجب أن نضاعفه بآخر، حيث تراجع التسديد على المرمى، وكنا نريد تعزيز الأداء الهجومي، وكنا نحذر من تلقي أي هدف في الشوط الثاني، وحاول الفريق القتال من أجل النقاط الثلاث، بالتأكيد ليس بالمستوى والكفاءة المنتظرة.



داسيلفا: النتيجة مكسب

أكد الأوروجوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه حقق المطلوب أمام العين، وقال: سنكون سعداء لو خرجنا بـ «العلامة الكاملة» أمام فريق بحجم العين، إلا أن العودة بنقطة من المباراة، فهذا أمر إيجابي، كنا الأكثر سيطرة، حتى سجل العين هدفه الأول، من أخطأ فردية للدفاع، وهو ما سبب ارتباكاً بعض الشيء، وفي الشوط الثاني بحثنا عن العودة إلى المباراة، والتسجيل وإدراك التعادل، وحذرت اللاعبين من التسرع، وطالبتهم بالهدوء واللعب على أخطاء المنافس، وهو ما حدث بالفعل، وحصدنا نقطة ثمينة، من معقل «الزعيم»، وهو ما يعتبر مكسباً لفريقي، في ظل الأداء المميز، رغم النقص في الصفوف، وحقق اللاعبون المطلوب، وهو ضرورة جمع أكبر عدد من النقاط، خصوصاً أمام الفرق المميزة والقوية.