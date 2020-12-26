الأسبوع الرابع عشر لموسم سباقات الهجن بالوثبة: «إنذار» عروس الحول المحليات

عبدالله عامر (الوثبة)

تصدرت «إنذار» بالشعار الاتحادي لحميد سعيد النيادي مراحل الشوط الأول لفئة الحول المحليات ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر لموسم سباقات الهجن 2020 التي أقيمت صباح أمس على أرضية ميدان الوثبة لمسافة 8 كلم، وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:55:0، وواصل الشعار الاتحادي تحقيق النقاط في الشوطين الثاني والثالث بعد أن كسب شوط الحول المهجنات مع «مرموقة» بزمن قدره 12:51:05، وفي الشوط الثالث وتحدي الزمول المحليات انتصر «مخلاب» بناموس الشوط والمركز الأول بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن بلغ 13:05:00.

وأهدى «وضاح» مالكه أحمد سهيل مسعود العامري ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بـ 13:09:05، وجاءت نتائج الفائزين في باقي الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «شواهين» لمنصور سالم الوهيبي بزمن قدره 12:55:0، الشوط السادس «أبعاد» لمكتوم الشيبة السبوسي بزمن قدره 12:57:5، الشوط السابع «شاهين» لمظفر بن خموشة العامري بـ 13:16:05، الشوط الثامن «النازح» لمحمد حمد كردوس العامري بزمن قدره 13:03:05، الشوط التاسع «الشاهينية» لعبيد خليفة الخييلي بتوقيت 12:58:2، الشوط العاشر «وجدة» لمحمد سلطان مرخان الكتبي بزمن بلغ 12:49:0، الشوط 11 «طرفة» لراشد عبيد سالمين المنصوري بزمن قدره 12:54:08، الشوط 12 «أعياد» لناصر حموده حمد العفاري بزمن 12:53:04، الشوط 13 «شاهين» لمبارك محمد قران المنصوري بتوقيت قدره 13:06:09، الشوط 14 «مطفي» لحمد قريع العامري بتوقيت بلغ 13:03:09، الشوط 15 «غازية» لمحمد راشد غانم المنصوري بتوقيت قدره 12:54:05، الشوط 16 «هملولة» لطويرش عبدالله حلوس العامري بزمن قدره 12:48:1.