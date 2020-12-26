سيدات النصر يحافظن على صدارة دوري السلة

دبي (الاتحاد)

حافظ فريق سيدات النصر على صدارة دوري السلة، بالفوز على سيدات الشرقية 88 مقابل 28 في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري، ليرفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط من 4 انتصارات متتالية، جاءت نتيجة الأرباع 28- 7، 21- 5، 18- 9، 21- 7، في مباراة دانت السيطرة الكاملة لسيدات النصر بفضل الخبرة الكبيرة لدى لاعبات الفريق تحت قيادة المدربة هلا شحادة.

وتشهد بطولة دوري السيدات منافسة قوية بين فريقي النصر والشارقة منذ سنوات طويلة، ويتقدم فريق النصر حالياً بفارق نقطة عن الشارقة، بعد أن انتهت مباراة القمة بينهما بتفوق النصر.