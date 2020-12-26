ختام معسكر منتخب المصارعة الشاب

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني الشاب للمصارعة معسكره التدريبي المغلق، الذي أقامه خلال الفترة من 19 وحتى 25 ديسمبر الحالي، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية استعداداً لاستئناف النشاط والمشاركات الإقليمية والدولية القادمة لمنتخبات المصارعة المختلفة، ضم المعسكر 7 لاعبين من مختلف الفئات العمرية وهم: حمد خليفة «نادي أبوظبي الرياضي» خليفة محمد راشد، عبدالله عمران عبيد، عبدالله راشد الكباني، خالد عبدالله يوسف، خالد ياسر، ومنصور سيف الكندري، الفجيرة للفنون القتالية بإشراف شعبان السيد المدير الفني وبمساعده المدربين توفيق إبراهيم ونوار خالد جمعة، واعتذر اللاعب الدولي بدر العلي لظروف خاصة، وتم الاتفاق على إقامة تجمعات أسبوعية اعتباراً من يناير المقبل.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي حفاوة وتعاون نادي الفجيرة للفنون القتالية مع اتحاد المصارعة والجودو مواصلاً لدعم مسيرة الاتحاد منذ استضافة بطولة آسيا والمحيط الهادئ لكبار الجودو التي أقيمت أبريل 2019 الماضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للجودو واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للجودو، والتي وجدت إشادة أسرة الجودو في العالم، للمستوى التنظيمي المميز والحفاوة التي وجدتها الوفود، في ظل الطفرة التي تعيشها إمارة الفجيرة في مختلف المجالات، مؤكداً بأن الاتحاد سيحرص خلال الفترة القادمة على تدوير إقامة بطولاته ومنافساته على مستوى الأندية الأعضاء على مستوى الدولة، لحين اكتمال العمل في منشآته في منطقة بني ياس.