تعديلات على جوائز أشواط أمسية كأس دبي العالمي

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن سباق كأس دبي العالمي حافظ على جائزته الماليّة البالغة 12 مليون دولار، فيما تم تمديد الموعد النهائي للترشيحات غير المقيّدة لمنافسات الذكرى الخامسة والعشرين لكأس دبي العالمي لغاية 20 يناير 2021.

وأفاد النادي في بيان صحفي أنه نظراً للتحديات التي واجهها العالم والتي لا يزال يواجهها بسبب جائحة (كوفيد – 19)، فقد تم تخفيض الجوائز المالية للسباقات الثمانية المتبقية بنسبة قليلة مقارنةً بالسنوات السابقة، وأضاف البيان: «بذل نادي دبي لسباق الخيل جل ما بوسعه للحرص على السلامة العامة وتوفير الظروف المناسبة للسباقات، كما أن هناك إضافة إيجابية لقرار تعديل هيكل الجوائز المالية، والتي تسمح بتوزيعها بنسب متفاوِتة حتى المركز الثامن».

وستكون التعديلات على جوائز الأمسية على النحو الآتي: سباق دبي كحيلة كلاسيك للفئة الأولى للخيول العربية لمسافة 2000 متر برعاية مبادلة، 750 ألف دولار، وستكون جائزة سباق جودلفين مايل للفئة الثانية لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، 750 ألف دولار، أما قيمة جائزة دبي جولد كاب للفئة الثانية لمسافة 3200 متر، برعاية الطاير موتورز، ستصبح 750 ألف دولار. وستكون قيمة جائزة سباق القوز سبرينت للفئة الأولى 1200 متر، على المضمار العشبي، مليون دولار برعاية عزيزي للتطوير. وستصبح قيمة جائزة سباق ديربي الإمارات للفئة الثانية لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني 750 دولارا.

وستكون قيمة جائزة سباق دبي جولدن شاهين للفئة الأولى لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، برعاية جلف نيوز 1.5 دولار، فيما ستصبح جائزة دبي تيرف للفئة الأولى لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية موانئ دبي العالمية 4 ملايين دولار. وستصبح قيمة جائزة سباق لونجين دبي شيما كلاسيك للفئة الأولى لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، برعاية لونجين 5 ملايين دولار.

أما نسخة اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي للفئة الأولى لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، برعاية طيران الإمارات، فستظل كما هي 12 مليون دولار.

وتختتم المرحلة التكميلية الأولى لجميع سباقات كأس دبي العالمي يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، التي يقوم أهل الخيل فيها بترشيح خيولهم بنسبة 0.1% من قيمة الجائزة المالية للسباق الذي يتم اختياره من قبلهم. أما المرحلة التكميلية الثانية فيوم الاثنين 8 مارس، حيث يمكن إضافة 1% من قيمة الجائزة إلى الخيول. في حين تقام المرحلة التكميلية الثالثة والأخيرة يوم الأحد 21 مارس، حيث يمكن إضافة الخيول إلى السباق مقابل 10% من الجائزة المالية. وسيتم الإعلان عن الخيول المشاركة 22 مارس.