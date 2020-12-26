الشامسي والكتبي يتصدران «تمهيدي ماراثون الهجن»

دبي (الاتحاد)

حقق سلطان سالم الشامسي ويحيى علي سعيد الملعاي الكتبي الريادة والصدارة في شوطي السباق التمهيدي الثاني للنسخة السادسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسيقام بالتزامن مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في شهر يناير المقبل.

في الشوط التمهيدي الأول لفئة تحت 30 سنة شارك نحو 46 متسابقاً، تفوق علي سلطان سالم الشامسي بالمطية «لطام» قاطعاً المسافة بزمن وقدره 10.34.36 دقيقة، والثاني عبدالله محمد الكتبي على متن «شاهين» والثالث سعيد محمد العصري الخبيلي على متن «مبشر» بنفس الزمن وقدره 10.34.67 دقيقة.

أما في الشوط التمهيدي الثاني لفئة فوق 30 سنة شارك 11 متسابقاً، وتفوق يحيى علي سعيد الملعاي الكتبي على متن المطية «الرماس»، بعدما كان حقق المركز الأول في السباق التمهيدي الأول أيضاً، وهذه المرة حقق زمناً وقدره 11.21.96 دقيقة، وجاء ثانياً سعيد بن غنيم الكتبي على متن «الاتحادي» بزمن وقدره 11.32.06 دقيقة، وبالمركز الثالث خميس علي الكتبي «شقيق يحيى» على متن «منحاش» بزمن وقدره 11.44.00 دقيقة.