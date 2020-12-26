ساينز وهانسل يشاركان بأحدث التجهيزات في «داكار 2021»

الرياض (الاتحاد)

أعلن الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب والفرنسي ستيفان بيترهانسل الفائز 13 مرة سابقاً، عن تأكيد مشاركتهما في رالي داكار 2021، الذي يقام في الصحراء العربية وتحديداً في المملكة العربية السعودية بالفترة من 3 إلى 15 يناير المقبل، وذلك بالاستعانة بأحدث التجهيزات حيث سيتواجدان خلف مقود سيارتي «ميني جون كوبر وركس باغي» على التوالي.

وأكد ساينز أسطورة هذا النوع من الراليات مشاركته مع مواطنه لوكاس كروز، فيما سيرافق الأسطورة الآخر ستيفان بيتر هانسل مواطنه إدوار بولانجيه، وذلك في قائمة بارزة من نخبة السائقين الذين يجذبهم رالي داكار للعام الثاني على التوالي في السعودية، وهو سباق المغامرة على الطرقات الوعرة، يتألف من 12 مرحلة، ويمتد على مسافة 7500 كيلومتر، ضمن حلقة تبدأ وتنتهي في مدينة جدة السعودية.

كان كارلوس ساينز بطل داكار 2020 في وقت سابق من العام الجاري، خلف مقود سيارته «ميني جون كوبر وركس باغي»، وكان ذلك رالي داكار الثالث الذي يحرزه الماتادور الإسباني في فئة السيارات، والذي يضاف إلى لقبَيه في بطولة العالم للراليات، في مسيرة تفوق التصور في عالم رياضة المحركات.

صرّح ساينز: أنا مستعد لداكار، «على الصعيدين الذهني والجسدي، وسيارة «ميني جون كوبر وركس باغي» تقدم أداء جيداً جداً. سيكون ذلك ثالث داكار لي في سيارة ميني، وقد تقدّمنا سنة تلو الأخرى، يمكنني أن أفوز مجدداً، ولكن ما من شيء مجاني في داكار، أنا أشعر بالتأكيد بأنني سريع بما يكفي للمنافسة على اللقب».

أما لوكاس كروز سيكون ملاح ساينز في داكار 2021. وقد سبق لكروز أن تولى قراءة كتاب الطريق لساينز في كل سباقات داكار التي فاز فيها من قبل وسيقصد ستيفان بيترهانسل السعودية ليشارك للمرة 33 في رالي داكار، وقد سبق أن فاز ست مرات على الدراجات النارية، وسبع مرات في سيارة. ونظراً إلى سجلّه الأسطوري في الرالي، يُعرف بيترهانسل في معكسر المبيت بـ«أستاذ داكار» (مونسيو داكار).

أما إدوار بولونجيه فسيكون ملاح بيترهانسل في السعودية وقد خاض الثنائي المافسة للمرة الأولى سوياً في رالي الأندلس في وقت سابق من هذا العام.